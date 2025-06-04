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  4. 31 Temmuz son tarih! Samsung’dan milyonlarca kullanıcıya uyarı; tek tek silinecek

31 Temmuz son tarih! Samsung’dan milyonlarca kullanıcıya uyarı; tek tek silinecek

Samsung, 8 Nisan’da duyurduğu yeni politikasıyla milyonlarca hesapta temizliğe başlıyor. İşte bu durumdan etkilenmemek için yapmanız gerekenler.

31 Temmuz son tarih! Samsung’dan milyonlarca kullanıcıya uyarı; tek tek silinecek - Sayfa 1

Google, geçtiğimiz yıldan bu yana kullanılmayan ve aktif olmayan hesapları peş peşe silmeye başladı. Google’ın mail hesapları için uyguladığı politika ile eski ve kullanılmayan milyonlarca hesap ve verileri silindi. 8 Nisan 2024’te ise benzer bir adımı Samsung attı.

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31 Temmuz son tarih! Samsung’dan milyonlarca kullanıcıya uyarı; tek tek silinecek - Sayfa 2

Yurt dışı medyadan Sammobile’ın haberine göre Samsung, 31 Temmuz 2025’ten itibaren Galaxy cihazlar için büyük bir temizliğe başlayacak.

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31 Temmuz son tarih! Samsung’dan milyonlarca kullanıcıya uyarı; tek tek silinecek - Sayfa 3

8 Nisan’da etkin olmayan Samsung hesap politikası duyurulurken, 24 ay boyunca aktif olmayan ve oturum açılmamış hesaplar otomatik olarak silinecek.

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31 Temmuz son tarih! Samsung’dan milyonlarca kullanıcıya uyarı; tek tek silinecek - Sayfa 4

Yani Samsung, uzun süre kullanılmayan hesaplarla ilgili yeni politikasını önümüzdeki ay devreye almış olacak. Bu bilgiler ışığında belirli bir süre boyunca etkin olmayan kullanıcı hesapları sistemden tamamen silinecek. 

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