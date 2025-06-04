31 Temmuz son tarih! Samsung’dan milyonlarca kullanıcıya uyarı; tek tek silinecek
Samsung, 8 Nisan’da duyurduğu yeni politikasıyla milyonlarca hesapta temizliğe başlıyor. İşte bu durumdan etkilenmemek için yapmanız gerekenler.
Google, geçtiğimiz yıldan bu yana kullanılmayan ve aktif olmayan hesapları peş peşe silmeye başladı. Google’ın mail hesapları için uyguladığı politika ile eski ve kullanılmayan milyonlarca hesap ve verileri silindi. 8 Nisan 2024’te ise benzer bir adımı Samsung attı.
Yurt dışı medyadan Sammobile’ın haberine göre Samsung, 31 Temmuz 2025’ten itibaren Galaxy cihazlar için büyük bir temizliğe başlayacak.
8 Nisan’da etkin olmayan Samsung hesap politikası duyurulurken, 24 ay boyunca aktif olmayan ve oturum açılmamış hesaplar otomatik olarak silinecek.