31 Temmuz son tarih! Samsung’dan milyonlarca kullanıcıya uyarı; tek tek silinecek

Google, geçtiğimiz yıldan bu yana kullanılmayan ve aktif olmayan hesapları peş peşe silmeye başladı. Google’ın mail hesapları için uyguladığı politika ile eski ve kullanılmayan milyonlarca hesap ve verileri silindi. 8 Nisan 2024’te ise benzer bir adımı Samsung attı.