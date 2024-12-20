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  4. %70’e varan indirimler. 2024 Steam Kış İndirimi Başladı: İşte Alınabilecek En İyi Oyunlar!

%70’e varan indirimler. 2024 Steam Kış İndirimi Başladı: İşte Alınabilecek En İyi Oyunlar!

2024 Steam Kış İndirimleri başladı. Milyonlarca oyunun merakla beklediği bu etkinlik kapsamında yüzlerce oyunda dev indirimler var. İşte Steam Kış İndirimleri kapsamında alınabilecek en iyi oyunlar!

%70’e varan indirimler. 2024 Steam Kış İndirimi Başladı: İşte Alınabilecek En İyi Oyunlar! - Sayfa 1

Steam’in merakla beklenen kış indirimleri başladı. 2 Ocak 2025’e kadar devam edecek bu etkinlik kapsamında binlerce oyuna müthiş fiyat indirimleriyle erişilebilecek. 

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%70’e varan indirimler. 2024 Steam Kış İndirimi Başladı: İşte Alınabilecek En İyi Oyunlar! - Sayfa 2

Steam Kış İndirimleri’nde yıl boyu çok istediğiniz oyunlara yarı fiyatına kadar dev indirimlerle sahip olabilirsiniz. İşte etkinlik kapsamında satın alabileceğiniz en iyi oyunlar…

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%70’e varan indirimler. 2024 Steam Kış İndirimi Başladı: İşte Alınabilecek En İyi Oyunlar! - Sayfa 3

SENUA SAGA: HELLBLADE II

Senua Saha: Hellblade II, hikayesi ve sahneleriyle kendine hayran bırakıyor. Buraya tıklayarak oyunu Steam’de indirimli alabilirsiniz.

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%70’e varan indirimler. 2024 Steam Kış İndirimi Başladı: İşte Alınabilecek En İyi Oyunlar! - Sayfa 4

UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu

Bir diğer oyun ise UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu. Steam’de indirime giren bu oyun, satın alabileceğiniz en iyi tercihler arasında. Buraya tıklayarak Steam sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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