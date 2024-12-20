%70’e varan indirimler. 2024 Steam Kış İndirimi Başladı: İşte Alınabilecek En İyi Oyunlar!
2024 Steam Kış İndirimleri başladı. Milyonlarca oyunun merakla beklediği bu etkinlik kapsamında yüzlerce oyunda dev indirimler var. İşte Steam Kış İndirimleri kapsamında alınabilecek en iyi oyunlar!
Steam’in merakla beklenen kış indirimleri başladı. 2 Ocak 2025’e kadar devam edecek bu etkinlik kapsamında binlerce oyuna müthiş fiyat indirimleriyle erişilebilecek.
Steam Kış İndirimleri’nde yıl boyu çok istediğiniz oyunlara yarı fiyatına kadar dev indirimlerle sahip olabilirsiniz. İşte etkinlik kapsamında satın alabileceğiniz en iyi oyunlar…
SENUA SAGA: HELLBLADE II
Senua Saha: Hellblade II, hikayesi ve sahneleriyle kendine hayran bırakıyor. Buraya tıklayarak oyunu Steam’de indirimli alabilirsiniz.
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
Bir diğer oyun ise UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu. Steam’de indirime giren bu oyun, satın alabileceğiniz en iyi tercihler arasında. Buraya tıklayarak Steam sayfasını ziyaret edebilirsiniz.