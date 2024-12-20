%70’e varan indirimler. 2024 Steam Kış İndirimi Başladı: İşte Alınabilecek En İyi Oyunlar!

UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu

Bir diğer oyun ise UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu. Steam’de indirime giren bu oyun, satın alabileceğiniz en iyi tercihler arasında. Buraya tıklayarak Steam sayfasını ziyaret edebilirsiniz.