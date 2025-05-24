ABD macerası iPhone’un fiyatını uçurabilir! İşte Trump’ın üretim baskısının cepteki maliyeti

Trump iPhone'a kafayı taktı

Trump 23 Mayıs'ta sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, "Uzun zaman önce Apple'dan Tim Cook'a, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacak iPhone'larının Hindistan'da veya başka bir yerde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilip yapılmasını beklediğimi bildirdim. Eğer durum böyle değilse, Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik bir Gümrük Vergisi ödenmelidir" diye yazdı.