ABD macerası iPhone’un fiyatını uçurabilir! İşte Trump’ın üretim baskısının cepteki maliyeti
iPhone neredeyse bugüne kadar en yüksek telefon markalarından biri olmuştu. Ancak Trump’ın vergi savaşı açtığı bu dönemde işler daha da karıştı. Yeni gümrük vergileri ve Trump'ın ABD'de üretim baskısı, uzmanlara göre fiyatları daha da artırabilir. Peki, ABD’de üretilen bir Apple iPhone’un maliyeti ne kadar olur? ABD’de üretilirse maliyeti ne olur?
Trump iPhone'a kafayı taktı
Trump 23 Mayıs'ta sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, "Uzun zaman önce Apple'dan Tim Cook'a, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacak iPhone'larının Hindistan'da veya başka bir yerde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilip yapılmasını beklediğimi bildirdim. Eğer durum böyle değilse, Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik bir Gümrük Vergisi ödenmelidir" diye yazdı.
Trump baskısı fiyat artışına neden olabilir
Ancak uzmanlar, tarifelerin ne kadarlık bir fiyat artışına yol açacağı ve Apple'ın ABD'de ürün üretmeye başlamasının ne kadar zaman alacağı konusunda fikir ayrılığına düştüler.
iPhone'un fiyatı ne olur?
Finansal hizmetler şirketi Wedbush Securities'de küresel teknoloji araştırmaları başkanı olan Dan Ives, tarifeler hesaba katıldığında iPhone'ların tüketicilere 2.300 dolara mal olabileceğini tahmin ediyor.