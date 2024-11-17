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  4. ABD seçimi sonrası X’i terk ettiler! Trump zaferi sonrası sosyal medya platformundan ayrılanlar

ABD seçimi sonrası X’i terk ettiler! Trump zaferi sonrası sosyal medya platformundan ayrılanlar

Elon Musk ve Donald Trump’ın birlikte elde ettiği ABD zaferi, tepkiler üzerine X’te kullanıcı kaybetmeye başladı. Halihazırda Trump karşıtı yüz binlerce kişi platformdan uzaklaşırken, buna bazı ünlü isimler de dahil oldu. İşte ABD seçimi sonrası X’i bırakan ünlüler…

ABD seçimi sonrası X’i terk ettiler! Trump zaferi sonrası sosyal medya platformundan ayrılanlar - Sayfa 1

ABD seçimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Milyonlarca vatandaş, yeni başkan olarak Donald Trump’ı tercih ederken, ünlü milyarder Elon Musk da Trump’a bu seçim sürecinde çok büyük destekler sağladı. 

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ABD seçimi sonrası X’i terk ettiler! Trump zaferi sonrası sosyal medya platformundan ayrılanlar - Sayfa 2

ABD seçimlerinde X’e ‘Cumhuriyet yanlısı’ lakabı takılırken, seçim sonrası binlerce kişi Musk’a ait sosyal medya platformunu terk etmeye başladı. Peki hangi isimler X’i bıraktı? İşte ABD seçimleri sonrası X’ten ayrılan ünlüler…

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ABD seçimi sonrası X’i terk ettiler! Trump zaferi sonrası sosyal medya platformundan ayrılanlar - Sayfa 3

SEÇİM SONRASI X’İ BIRAKAN ÜNLÜLER

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ABD seçimi sonrası X’i terk ettiler! Trump zaferi sonrası sosyal medya platformundan ayrılanlar - Sayfa 4

STEPHEN KING


Üretken yazar ve poster Stephen King bu hafta X'i Meta'ya ait Threads için terk etti ve “Twitter'dan ayrılıyorum. Kalmaya çalıştım ama atmosfer çok zehirli hale geldi.” dedi.

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