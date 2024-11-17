ABD seçimi sonrası X’i terk ettiler! Trump zaferi sonrası sosyal medya platformundan ayrılanlar
Elon Musk ve Donald Trump’ın birlikte elde ettiği ABD zaferi, tepkiler üzerine X’te kullanıcı kaybetmeye başladı. Halihazırda Trump karşıtı yüz binlerce kişi platformdan uzaklaşırken, buna bazı ünlü isimler de dahil oldu. İşte ABD seçimi sonrası X’i bırakan ünlüler…
ABD seçimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Milyonlarca vatandaş, yeni başkan olarak Donald Trump’ı tercih ederken, ünlü milyarder Elon Musk da Trump’a bu seçim sürecinde çok büyük destekler sağladı.
ABD seçimlerinde X’e ‘Cumhuriyet yanlısı’ lakabı takılırken, seçim sonrası binlerce kişi Musk’a ait sosyal medya platformunu terk etmeye başladı. Peki hangi isimler X’i bıraktı? İşte ABD seçimleri sonrası X’ten ayrılan ünlüler…