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  4. ABD’de yasaklanmaya hazırlanan TikTok’tan ‘Elon Musk’ hamlesi: Ortaklık kapıda

ABD’de yasaklanmaya hazırlanan TikTok’tan ‘Elon Musk’ hamlesi: Ortaklık kapıda

ABD’de günler sonra yasaklanması veya satılması beklenen TikTok için bomba iddia ortaya atıldı. Elon Musk zeytin dalı uzatabilir.

ABD’de yasaklanmaya hazırlanan TikTok’tan ‘Elon Musk’ hamlesi: Ortaklık kapıda - Sayfa 1

Dünyanın en büyük video platformu TikTok, aktif olarak yüzlerce ülkede kullanılıyor. Ancak gizlilik ve güvenlik ihlalleri gerekçesiyle pek çok hükümet, TikTok’u tamamen ya da kısmen engelledi. 

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ABD’de yasaklanmaya hazırlanan TikTok’tan ‘Elon Musk’ hamlesi: Ortaklık kapıda - Sayfa 2

ABD ise, Biden yönetiminin en başından bu yana TikTok’u ABD’de tamamen yasaklamaya hazırlanıyor. Bu süreçte artık sona gelinirken, birkaç gün içinde TikTok’un kaderinin belli olması bekleniyor.

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ABD’de yasaklanmaya hazırlanan TikTok’tan ‘Elon Musk’ hamlesi: Ortaklık kapıda - Sayfa 3

ABD’nin onaylanan yasa tasarısına göre TikTok, ülkede ya tamamen engellenecek ya da birine satılması gerekecek. Bu kapsamda ise Çinli yetkililer çareyi Elon Musk’ta buldu.

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ABD’de yasaklanmaya hazırlanan TikTok’tan ‘Elon Musk’ hamlesi: Ortaklık kapıda - Sayfa 4

TikTok’un çatı şirketi ByteDance, 19 Ocak tarihine kadar ABD hisselerini satmak veya uygulamayı ülkede kullanılamaz hale getirecek yasaya karşı Elon Musk çözümünü masaya yatırmaya hazırlanıyor. 

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