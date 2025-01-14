ABD’de yasaklanmaya hazırlanan TikTok’tan ‘Elon Musk’ hamlesi: Ortaklık kapıda
ABD’de günler sonra yasaklanması veya satılması beklenen TikTok için bomba iddia ortaya atıldı. Elon Musk zeytin dalı uzatabilir.
Dünyanın en büyük video platformu TikTok, aktif olarak yüzlerce ülkede kullanılıyor. Ancak gizlilik ve güvenlik ihlalleri gerekçesiyle pek çok hükümet, TikTok’u tamamen ya da kısmen engelledi.
ABD ise, Biden yönetiminin en başından bu yana TikTok’u ABD’de tamamen yasaklamaya hazırlanıyor. Bu süreçte artık sona gelinirken, birkaç gün içinde TikTok’un kaderinin belli olması bekleniyor.
ABD’nin onaylanan yasa tasarısına göre TikTok, ülkede ya tamamen engellenecek ya da birine satılması gerekecek. Bu kapsamda ise Çinli yetkililer çareyi Elon Musk’ta buldu.