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  4. ABD’den flaş WhatsApp kararı! Güvenlik alarmı verildi, kullanımı yasaklandı

ABD’den flaş WhatsApp kararı! Güvenlik alarmı verildi, kullanımı yasaklandı

Meta’nın mesajlaşma platformu WhatsApp, güvenlik endişeleri nedeniyle ABD Temsilciler Meclisi çalışanlarına yasaklandı.

ABD’den flaş WhatsApp kararı! Güvenlik alarmı verildi, kullanımı yasaklandı - Sayfa 1

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, aktif olarak yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Meta, daha önce WhatsApp’ın gizlilik sözleşmeleri nedeniyle milyonlarca kullanıcı kaybetse de, daha sonra bu açığını kapatarak tartışmalara son noktayı koydu.

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ABD’den flaş WhatsApp kararı! Güvenlik alarmı verildi, kullanımı yasaklandı - Sayfa 2

ABD, Çinli video platformu TikTok’u kamu ve devlet kurumlarındaki çalışanlarına yasaklarken, bir darbe de  bu kez WhatsApp’a geldi.

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ABD’den flaş WhatsApp kararı! Güvenlik alarmı verildi, kullanımı yasaklandı - Sayfa 3

Axios’un haberine göre Meclis’in baş idari yetkilisi, çalışanlara gönderdiği e-postada Meta’ya ait popüler mesajlaşma uygulamasının artık yasaklandığını duyurdu. Gerekçe olarak ise güvenlik endişeleri gösterildi.

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ABD’den flaş WhatsApp kararı! Güvenlik alarmı verildi, kullanımı yasaklandı - Sayfa 4

WhatsApp yasağına ilişkin baş idare yetkilisinin açıklamasında, “Siber Güvenlik Ofisi, WhatsApp uygulamasını kullanıcılar açısından yüksek riskli olarak değerlendirmiştir.

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