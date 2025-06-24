ABD’den flaş WhatsApp kararı! Güvenlik alarmı verildi, kullanımı yasaklandı

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, aktif olarak yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Meta, daha önce WhatsApp’ın gizlilik sözleşmeleri nedeniyle milyonlarca kullanıcı kaybetse de, daha sonra bu açığını kapatarak tartışmalara son noktayı koydu.