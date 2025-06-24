ABD’den flaş WhatsApp kararı! Güvenlik alarmı verildi, kullanımı yasaklandı
Meta’nın mesajlaşma platformu WhatsApp, güvenlik endişeleri nedeniyle ABD Temsilciler Meclisi çalışanlarına yasaklandı.
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, aktif olarak yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Meta, daha önce WhatsApp’ın gizlilik sözleşmeleri nedeniyle milyonlarca kullanıcı kaybetse de, daha sonra bu açığını kapatarak tartışmalara son noktayı koydu.
ABD, Çinli video platformu TikTok’u kamu ve devlet kurumlarındaki çalışanlarına yasaklarken, bir darbe de bu kez WhatsApp’a geldi.
Axios’un haberine göre Meclis’in baş idari yetkilisi, çalışanlara gönderdiği e-postada Meta’ya ait popüler mesajlaşma uygulamasının artık yasaklandığını duyurdu. Gerekçe olarak ise güvenlik endişeleri gösterildi.