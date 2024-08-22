ABD’li teknoloji devi iflas etti- Ürünlerin fiyatlarını etkileyebilir
Merkezi ABD’de bulunan teknoloji markası Moxion Power’in iflas ettiği öğrenildi.
Küresel ekonomik krizin derinden vurduğu ABD adeta iflaslarla boğuşuyor. Çok sayıda ulaştırma, nakliye, denizcilik, perakende zinciri ve restoranın iflas ettiği ABD’de bir iflas haberi de teknoloji markasından geldi.
DÜNYANIN DEVLERİ ARKASINDAYDI
2020 yılında sektöre çok hızlı giriş yapan ve 110 milyon dolar fon toplayan şirket çalışma alanını genişletmeyi planlarken iflas etti. finance.sina.cn’de yer alan habere göre şirketin en büyük yatırımcıları ise Microsoft ve Amazon’du…
CEO Paul Huelskamp, “Moxion Power olarak faaliyet göstermeye devam etmemizi sağlayacak bir yol bulamadık" değerlendirmesinde bulundu.
Moxion Power, 2020 yılında Huelskamp ve kurucu ortak Alex Meek tarafından startup kuluçka merkezi Y Combinator'ın yardımıyla kuruldu. Şirketin ana ürünü, Dizel'in yerini almayı amaçlayan 75 kilovat güce ve 600 kilovat saatten fazla kapasiteye sahip bir mobil bataryaydı. Şirket inşaat sahalarına, film setlerine, konser etkinliklerine ve daha fazlasına temiz güç sağlayan jeneratörler üretiyordu.