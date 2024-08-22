ABD’li teknoloji devi iflas etti- Ürünlerin fiyatlarını etkileyebilir

DÜNYANIN DEVLERİ ARKASINDAYDI

2020 yılında sektöre çok hızlı giriş yapan ve 110 milyon dolar fon toplayan şirket çalışma alanını genişletmeyi planlarken iflas etti. finance.sina.cn’de yer alan habere göre şirketin en büyük yatırımcıları ise Microsoft ve Amazon’du…