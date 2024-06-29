Almanya, Ukrayna’ya 2 adet daha IRIS-T hava savunma sistemi teslim etti

Farklı platformlara entegre edilebilir bir füze lançeri kullanılan sistemde elektro-optik sistemle desteklenebilen bir AESA radarı kullanılmaktadır. Bu bağlamda Taktik Operasyon Merkezi iki operatör tarafından yönetilmektedir. Diğer sistem elemanlarına bağlantı, telsiz veya fiber optik kablo aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ek olarak, Taktik Operasyon Merkezi, üst düzey yönetim veya bilgi yapılarına bağlantı için gerekli veri arayüzlerine ve iletişim seçeneklerine sahiptir.