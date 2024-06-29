Almanya, Ukrayna’ya 2 adet daha IRIS-T hava savunma sistemi teslim etti
Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 2 adet daha IRIS-T hava savunma sisteminin teslim edildiğini açıkladı.
Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 2 adet daha IRIS-T hava savunma sisteminin teslim edildiğini açıkladı. Bu bağlamda sevkiyatla 1 adet IRIS-T SLS alçak irtifa hava savunma sistemi ve 1 adet IRIS-T SLM orta irtifa hava savunma sistemi teslim edildi. Daha önce de Almanya, Ukrayna’ya 3 adet IRIS-T SLM orta irtifa hava savunma sistemi ve 1 adet IRIS-T SLS alçak irtifa hava savunma sistemi teslim etmişti.
Bu teslimatlarla birlikte Şubat 2022 tarihinde başlayan Ukrayna – Rusya savaşında Ukrayna tarafının güçlendirilmesi amaçlanmakta. Army Recognition tarafından yapılan habere göre bugüne kadar Almanya tahmini yenileme maliyetlerine göre yaklaşık 5.2 milyar euro değerinde askeri ekipman ve muharebe aracı Ukrayna’ya teslim etti. Ayrıca, 10.000’den fazla Ukraynalı asker Almanya’da askeri eğitim aldı.
IRIS-T SL hava savunma sistemi
IRIS-T SL, Alman Diehl Defense şirketi tarafından üretilmektedir. Sistem; roketler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, helikopterler ve avcı uçakları dahil olmak üzere çeşitli alçak ve orta irtifa tehditlerini imha edebilmektedir.
Farklı platformlara entegre edilebilir bir füze lançeri kullanılan sistemde elektro-optik sistemle desteklenebilen bir AESA radarı kullanılmaktadır. Bu bağlamda Taktik Operasyon Merkezi iki operatör tarafından yönetilmektedir. Diğer sistem elemanlarına bağlantı, telsiz veya fiber optik kablo aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ek olarak, Taktik Operasyon Merkezi, üst düzey yönetim veya bilgi yapılarına bağlantı için gerekli veri arayüzlerine ve iletişim seçeneklerine sahiptir.