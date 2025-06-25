Android kullanıcıları dikkat! Google’dan kötü haber geldi; 5 Ağustos son gün
Google, milyonlarca eski Android kullanıcısını etkileyen yeni bir karar aldı. Daha önce bazı iPhone’lar için Chrome desteği sonlandırılırken, bu kez de bazı Android cihazlar için Chrome desteği sona erecek.
Google, tüm mobil uygulamalarıyla uzun yıllarca Android telefonlara destek veriyor. Ancak yazılım güncelleme desteği biten telefonlar, bir süre daha uygulama desteği aldıktan sonra artık yolun sonuna geliyor.
Milyonlarca kullanıcısı bulunan Chrome, günümüzde halen çok sayıda eski akıllı telefon ve tablette kullanılıyor.
Google, bazı eski işletim sistemlerine halen destek verse de, önümüzdeki günlerde bu destek bazı işletim sistemine sahip telefonlar için son bulacak..