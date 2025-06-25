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  4. Android kullanıcıları dikkat! Google’dan kötü haber geldi; 5 Ağustos son gün

Android kullanıcıları dikkat! Google’dan kötü haber geldi; 5 Ağustos son gün

Google, milyonlarca eski Android kullanıcısını etkileyen yeni bir karar aldı. Daha önce bazı iPhone’lar için Chrome desteği sonlandırılırken, bu kez de bazı Android cihazlar için Chrome desteği sona erecek.

Android kullanıcıları dikkat! Google’dan kötü haber geldi; 5 Ağustos son gün - Sayfa 1

Google, tüm mobil uygulamalarıyla uzun yıllarca Android telefonlara destek veriyor. Ancak yazılım güncelleme desteği biten telefonlar, bir süre daha uygulama desteği aldıktan sonra artık yolun sonuna geliyor.

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Android kullanıcıları dikkat! Google’dan kötü haber geldi; 5 Ağustos son gün - Sayfa 2

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Chrome, günümüzde halen çok sayıda eski akıllı telefon ve tablette kullanılıyor. 

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Android kullanıcıları dikkat! Google’dan kötü haber geldi; 5 Ağustos son gün - Sayfa 3

Google, bazı eski işletim sistemlerine halen destek verse de, önümüzdeki günlerde bu destek bazı işletim sistemine sahip telefonlar için son bulacak..

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Android kullanıcıları dikkat! Google’dan kötü haber geldi; 5 Ağustos son gün - Sayfa 4

Google’ın, Chrome tarayıcısı için yayınlayacağı 139 sürüm numaralı yeni yapısı 5 Ağustos tarihinde çıkış yapacak. 

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