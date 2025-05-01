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Android telefonlar baştan aşağı değişiyor! Yeni tasarım ortaya çıktı; Google’dan büyük sürpriz

Google, Android işletim sisteminin arayüz tasarımında uzun süre sonra değişikliğe hazırlanıyor. Akıllı telefon ve tabletlerde artık daha derli toplu ve sade bir tasarım görünecek. İşte Android 16’dan gelen o yeni görüntüler…

Android telefonlar baştan aşağı değişiyor! Yeni tasarım ortaya çıktı; Google’dan büyük sürpriz - Sayfa 1

Google, Android işletim sistemini her yıl düzenli olarak yeni özelliklerle güncelliyor. Teknoloji devi önümüzdeki ay yeni güncellemesi Android 16’yı yayınlayacak. Aylardır Pixel serisi telefonlarda test edilen bu güncelleme platform kararlılığına ulaştı ve cihazlar için indirilmeye hazır. 

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Android telefonlar baştan aşağı değişiyor! Yeni tasarım ortaya çıktı; Google’dan büyük sürpriz - Sayfa 2

Geriye sadece lansman ve Google’ın yapacağı duyurular kaldı. Ancak bunun öncesinde Android 16 için sürpriz bir haber daha geldi.

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Android telefonlar baştan aşağı değişiyor! Yeni tasarım ortaya çıktı; Google’dan büyük sürpriz - Sayfa 3

Testlerde sona yaklaşan Android 16, performans, verimlilik ve pil tüketimine odaklanacak çok sayıda yeni özellik içerecek. Ancak lansman tarihine yaklaşırken sürpriz bir değişiklik de Android Authority isimli kaynak tarafından ortaya çıkarıldı. 

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Android telefonlar baştan aşağı değişiyor! Yeni tasarım ortaya çıktı; Google’dan büyük sürpriz - Sayfa 4

Paylaşılan görüntüler, Android 16 ile arayüz tarafında bazı tasarım değişiklikleri olacağını gözler önüne serdi. Öyle ki uzun yıllar sonra Google nihayet sıkıcı tasarım üzerinde biraz da olsa değişikliğe gitti.

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