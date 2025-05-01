Android telefonlar baştan aşağı değişiyor! Yeni tasarım ortaya çıktı; Google’dan büyük sürpriz
Google, Android işletim sisteminin arayüz tasarımında uzun süre sonra değişikliğe hazırlanıyor. Akıllı telefon ve tabletlerde artık daha derli toplu ve sade bir tasarım görünecek. İşte Android 16’dan gelen o yeni görüntüler…
Google, Android işletim sistemini her yıl düzenli olarak yeni özelliklerle güncelliyor. Teknoloji devi önümüzdeki ay yeni güncellemesi Android 16’yı yayınlayacak. Aylardır Pixel serisi telefonlarda test edilen bu güncelleme platform kararlılığına ulaştı ve cihazlar için indirilmeye hazır.
Geriye sadece lansman ve Google’ın yapacağı duyurular kaldı. Ancak bunun öncesinde Android 16 için sürpriz bir haber daha geldi.
Testlerde sona yaklaşan Android 16, performans, verimlilik ve pil tüketimine odaklanacak çok sayıda yeni özellik içerecek. Ancak lansman tarihine yaklaşırken sürpriz bir değişiklik de Android Authority isimli kaynak tarafından ortaya çıkarıldı.