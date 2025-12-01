  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Android'e "Güvenlik" Şoku: Orduda yasaklandı, sadece iPhone serbest

Android'e "Güvenlik" Şoku: Orduda yasaklandı, sadece iPhone serbest

Forbes’un son dakika haberine göre İsrail ordusu IDF, askerlerin Android telefon kullanmasını resmi olarak yasakladı.

Android'e "Güvenlik" Şoku: Orduda yasaklandı, sadece iPhone serbest - Sayfa 1

Akıllı telefonların büyük çoğunluğunda bulunan Android işletim sistemi, İsrail ordusunda güvenlik tehdidi nedeniyle yasaklandı.

1 | 7
Android'e "Güvenlik" Şoku: Orduda yasaklandı, sadece iPhone serbest - Sayfa 2

Forbes’da yer alan habere göre IDF, operasyonel kullanımda Android’i yasaklayıp iPhone’u “zorunlu” ilan etti.

2 | 7
Android'e "Güvenlik" Şoku: Orduda yasaklandı, sadece iPhone serbest - Sayfa 3

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), mobil güvenliği sıkılaştırma adımlarının devamı olarak Android telefonların operasyonel ve komuta amaçlı kullanımını yasakladı; iPhone artık “zorunlu” standart haline geldi.

3 | 7
Android'e "Güvenlik" Şoku: Orduda yasaklandı, sadece iPhone serbest - Sayfa 4

The Post’un aktardığına göre bu karar, subayların sosyal mühendislik taktiklerine karşı farkındalığını artırmak için yürütülen eğitimler ve iç tatbikatların, hatta Hizbullah bağlantılı “bal tuzaklarını” taklit eden dijital disiplin testlerinin ardından geldi.

4 | 7