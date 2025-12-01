Android'e "Güvenlik" Şoku: Orduda yasaklandı, sadece iPhone serbest
Forbes’un son dakika haberine göre İsrail ordusu IDF, askerlerin Android telefon kullanmasını resmi olarak yasakladı.
Akıllı telefonların büyük çoğunluğunda bulunan Android işletim sistemi, İsrail ordusunda güvenlik tehdidi nedeniyle yasaklandı.
Forbes’da yer alan habere göre IDF, operasyonel kullanımda Android’i yasaklayıp iPhone’u “zorunlu” ilan etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), mobil güvenliği sıkılaştırma adımlarının devamı olarak Android telefonların operasyonel ve komuta amaçlı kullanımını yasakladı; iPhone artık “zorunlu” standart haline geldi.