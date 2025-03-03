AnTuTu açıkladı, en güçlü 10 telefon belli oldu: Ne Apple ne Samsung- İlk sırada bakın kim var
Akıllı telefonların performans testleri ve karşılaştırmalarını yapan AnTuTu ekibi, Şubat ayı itibariyle en güçlü 10 akıllı telefonu açıkladı.
Akıllı telefon pazarında kıyasıya rekabet yaşanırken, dikkat çeken her bir telefon AnTuTu testlerinden geçiyor.
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Bilmeyenler için AnTuTu, benchmark ile telefonları zorlu testlerden geçirip sıralıyor. Apple ve Android telefonları ayrı ayrı sıralayan ekip, Şubat 2025 itibariyle güncel olarak en güçlü Android telefonları açıkladı. Peki ilk sırada kim var?
ANTUTU’YA GÖRE EN GÜÇLÜ TELEFONLAR
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