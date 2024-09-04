AnTuTu, en güçlü 10 Android telefonu açıkladı! Listenin ilk sırası artık Samsung'un değil
Çin merkezli karşılaştırma şirketi Cheetah Mobile çatısı altındaki AnTuTu, Benchmark testleri yaparak en güçlü Android telefonları listesini açıkladı. Samsung'un düşüşü herkesi şaşırttı
Android telefonlara olan ilgi gün geçtikçe artarken piyasada da işletim sistemi Android olan çok fazla marka ve model bulunuyor. Her biri birbirinden farklı özelliklere sahip. Bu sebeple kullanıcılar hangi Android telefonun güçlü ve performanslı olduğundan emin olmak istiyor.
Bu noktada Çin merkezli karşılaştırma sitesi AnTuTu verileri devreye girdi ve birçok data göz önünde bulundurularak en güçlü 10 Android telefonu belirledi. Listede şok etkisi yaratan çok fazla yeni model ve marka bulunuyor. İşte tamindir.com tarafından derlenen en güçlü 10 Android telefon:
10. OnePlus 12 (2.010.851 puan)
OnePlus 12, 6.7 inç QHD+ AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama kapasitesi ile yüksek performans sunar. Arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunur; 50 MP ana, 48 MP ultra geniş açılı ve 32 MP telefoto lensleri içerir. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası mevcuttur. Cihaz, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olup, hızlı şarj ve kablosuz şarj destekler. Android 14 işletim sistemi ile birlikte gelir ve 5G bağlantı desteği sunar.
9. vivo X100 (2.015.347 puan)
Vivo X100, güçlü performansı ve ileri kamera yetenekleriyle dikkat çeken bir akıllı telefondur. Cihaz, MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla donatılmıştır. 6.78 inç AMOLED ekranı 120Hz yenileme hızına sahip olup, canlı ve akıcı bir görüntü deneyimi sunar. Arka tarafta, 50 MP ana kamerayla desteklenen üçlü kamera sistemi bulunur. Ayrıca, 5.000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sunar. Vivo X100, Android 14 tabanlı OriginOS 4.0 ile çalışır.