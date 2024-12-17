App Store’da en çok indirilen uygulama ve oyunlar belli oldu: Temu zirvede, ChatGPT revaçta!

Apple, her yıl iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch için en çok indirilen popüler uygulamaların listesini paylaşıyor. Şirket son yıllarda Apple Vision Pro ürününü de piyasaya sürerken, diğer cihazlara ek olarak Vision Store’da en çok indirilen uygulama ve oyunlar da paylaşıldı.