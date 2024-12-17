App Store’da en çok indirilen uygulama ve oyunlar belli oldu: Temu zirvede, ChatGPT revaçta!
Yılın sonuna yaklaşırken Apple, uygulama mağazası App Store’un enlerini paylaştı. İşte 204 biterken bu yıl seçilen en iyi 10 uygulama ve ve oyunların listesi.
Apple, her yıl iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch için en çok indirilen popüler uygulamaların listesini paylaşıyor. Şirket son yıllarda Apple Vision Pro ürününü de piyasaya sürerken, diğer cihazlara ek olarak Vision Store’da en çok indirilen uygulama ve oyunlar da paylaşıldı.
2024 sonu yaklaşırken Apple, App Store mağazasında en popüler uygulamaları kategorilere göre sıraladı. e-Ticaret platformu Temu zirveye yükselirken, yapay zeka aracı ChatGPT adım adım büyümeye devam etti ve Roblox oyun kategorisinde iyi bir indirme elde etti. İşte Apple Awards 2024 karnesi!