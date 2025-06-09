Apple bombayı patlattı! iOS 26 güncellemesi tanıtıldı. iPhone’lar baştan aşağı yenilendi

IPHONE’DA LIQUID DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI



Teknoloji medyasından 9to5mac.com’un haberine göre iOS 26’nın yeni tasarımın merkezinde yer alan “Liquid Glass”, gerçek cam gibi yarı saydam bir yapıya sahip. Çevresindeki içeriğe göre ışık ve renk tonunu değiştirebilen bu yeni malzeme, kullanıcı arayüzünde canlı bir yüzey etkisi yaratıyor. Bu özel materyal, hem küçük kullanıcı arayüz öğelerinde hem de sistem genelinde kendini gösteriyor. Kilit ekranından denetim merkezine, bildirimlerden ana ekran ve dock alanına kadar birçok unsur bu yeni tasarımla baştan yaratıldı.