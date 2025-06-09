Apple bombayı patlattı! iOS 26 güncellemesi tanıtıldı. iPhone’lar baştan aşağı yenilendi
Merakla beklenen WWDC25 etkinliği düzenlendi ve Apple, milyonlarca iPhone kullanıcısının merakla beklediği iOS 26 güncellemesini duyurdu. Gelin, iOS 26 ile gelen tüm yeniliklere ve özelliklere yakından bakalım.
Her yıl WWDC etkinliği düzenleyen Apple, bu yıl da yeni işletim sistemlerini tanıtmak için 9 Haziran’a dev bir etkinlik planladı. Söz konusu etkinlik aylardır beklenirken, nihayet iOS 26 ve diğer işletim sistemleri için yeni özellikleri içeren güncellemeler duyuruldu. İşte iOS 26 ile gelen özellikler…
iOS 18’in ardından tüm gözler iOS 19 güncellemesine çevrilirken, Apple herkesi ters köşe yaparak yeni isimlendirme ile birlikte iOS 26’yı tanıttı. iOS 18’in halefi olan bu güncelleme, daha önceki raporlarda da olduğu gibi yıllar sonra geniş çapta tasarım yenilemesiyle geliyor.
VisionOS işletim sisteminden ilham alan yeni iOS 26, kullanıcı deneyimini iyileştirirken tasarım tarafında da yeni bir döngüye giriyor.
IPHONE’DA LIQUID DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI
Teknoloji medyasından 9to5mac.com’un haberine göre iOS 26’nın yeni tasarımın merkezinde yer alan “Liquid Glass”, gerçek cam gibi yarı saydam bir yapıya sahip. Çevresindeki içeriğe göre ışık ve renk tonunu değiştirebilen bu yeni malzeme, kullanıcı arayüzünde canlı bir yüzey etkisi yaratıyor. Bu özel materyal, hem küçük kullanıcı arayüz öğelerinde hem de sistem genelinde kendini gösteriyor. Kilit ekranından denetim merkezine, bildirimlerden ana ekran ve dock alanına kadar birçok unsur bu yeni tasarımla baştan yaratıldı.