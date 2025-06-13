Apple bu kez başaramadı! iPhone kullanıcılarına kötü haber. 2026’ya ertelendi
iOS 26 ile iPhone kullanıcılarına yeni bir deneyimi getiren Apple, asıl beklenen özelliklerini bu etkinlikte es geçti. Yeni rapor, Apple’ın beklenen güncellemeyi 2026’da getireceğini ortaya koyuyor.
Apple için bu ay oldukça hareketli geçti.Tüm ekosistemi için yeni işletim sistemlerini tanıtan teknoloji devi, iPhone kullanıcıları için yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunan iOS 26 güncellemesini tanıtıp geliştiricilere beta olarak sundu.
Yeni iOS 26 güncellemesi çoğunlukla olarak kullanıcılardan olumsuz eleştiri aldı. Ancak önümüzdeki aylarda Apple, bu eleştirileri dikkate alarak çeşitli düzenleme ve değişiklikler yapacaktır. Öte yandan yapay zeka tarafında çok fazla yenilik olmaması da etkinlikteki en büyük eksiklerden biriydi.
Apple Intelligence yapay zeka modeli ile diğer rakipleriyle rekabete giren Apple, ne yazık ki bu etkinlikte beklenen gelişmeleri duyurmadı. Siri için yeni tasarım ve özellikler WWDC25 etkinliğinde es geçilirken, Apple Intelligence Türkçe dil desteği gelmesine rağmen beta sürüme sahip kullanıcılar halen birçok özellikten faydalanamıyor.