Apple bu kez başaramadı! iPhone kullanıcılarına kötü haber. 2026’ya ertelendi

Bloomberg’ün yakın zamanlı raporuna göre Apple, Siri için çok beklenen güncellemeyi bu yıl erteleyecek. WWDC 2024’te tanıtılan ve reklamlarla kullanıcıları kandıran Apple, bu özelliği 2025’te sunacaktı. Ancak işler yolunda gitmeyince bu tarih için şimdi de 2026 işaret ediliyor.