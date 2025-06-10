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  4. Apple bundan bahsetmedi. iPhone’a gelen gizli özellik pil sorununu çözecek! Sessiz sedasız eklendi

Apple bundan bahsetmedi. iPhone’a gelen gizli özellik pil sorununu çözecek! Sessiz sedasız eklendi

iOS 26 işletim sistemini tanıtan ve geliştiriciler için ilk sürümünü yayınlayan Apple, etkinlikte bahsetmediği çok sayıda yeni özelliği de kullanıcılara sundu. iPhone’larda yaşanan pil sorunları için de yeni ve bir o kadar da faydalı özellik eklendi.

Apple bundan bahsetmedi. iPhone’a gelen gizli özellik pil sorununu çözecek! Sessiz sedasız eklendi - Sayfa 1

Merakla beklenen iOS 26, iOS 19’un yerine tanıtıldı. Apple tarihinde özellikle tasarımsal açıdan 10 yıl sonra büyük değişimler yaşandı. Öte yandan pil sorununu tarihe karıştıracak gizli ve yeni bir özellik de cihazlara eklendi. 

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Apple bundan bahsetmedi. iPhone’a gelen gizli özellik pil sorununu çözecek! Sessiz sedasız eklendi - Sayfa 2

iPhone’un ekranına baktığınızda artık bambaşka ve sıvı cam tasarımı adı da verilen yeni bir arayüz sizleri karşılıyor olacak.

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Apple bundan bahsetmedi. iPhone’a gelen gizli özellik pil sorununu çözecek! Sessiz sedasız eklendi - Sayfa 3

Apple, etkinlik sonrasında geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar için iOS 26 beta güncellemesini de kullanıma sundu. Milyonlarca iPhone sahibi ilk güncellemeye akın ederken, Apple’ın bahsetmediği bazı yeni özellikler de fark edildi.

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Apple bundan bahsetmedi. iPhone’a gelen gizli özellik pil sorununu çözecek! Sessiz sedasız eklendi - Sayfa 4

IOS 26 İLE PİL ÖMRÜ UZAYACAK

Geçtiğimiz ay Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın yapay zeka destekli bir güç yönetmi üzerine çalıştığını öne sürmüştü. 

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