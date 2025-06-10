Apple bundan bahsetmedi. iPhone’a gelen gizli özellik pil sorununu çözecek! Sessiz sedasız eklendi
iOS 26 işletim sistemini tanıtan ve geliştiriciler için ilk sürümünü yayınlayan Apple, etkinlikte bahsetmediği çok sayıda yeni özelliği de kullanıcılara sundu. iPhone’larda yaşanan pil sorunları için de yeni ve bir o kadar da faydalı özellik eklendi.
Merakla beklenen iOS 26, iOS 19’un yerine tanıtıldı. Apple tarihinde özellikle tasarımsal açıdan 10 yıl sonra büyük değişimler yaşandı. Öte yandan pil sorununu tarihe karıştıracak gizli ve yeni bir özellik de cihazlara eklendi.
iPhone’un ekranına baktığınızda artık bambaşka ve sıvı cam tasarımı adı da verilen yeni bir arayüz sizleri karşılıyor olacak.
Apple, etkinlik sonrasında geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar için iOS 26 beta güncellemesini de kullanıma sundu. Milyonlarca iPhone sahibi ilk güncellemeye akın ederken, Apple’ın bahsetmediği bazı yeni özellikler de fark edildi.