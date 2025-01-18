Apple düğmeye bastı. iPhone’a yıllar sonra büyük yenilik: iOS 19’un sürpriz özelliği ortaya çıktı
Apple, iOS 19 ile iPhone’lara büyük bir değişikliğe hazırlanıyor.
2024 Eylül ayında iOS 18’i desteklenen iPhone modellerine yayınlayan Apple, Aralık ayı sonlarına doğru Apple Intelligence yapay zeka özellikleriyle iOS 18.2 güncellemesini kullanıma sundu.
Her güncelleme çok sayıda yeniliği iPhone’lara getirirken, iPhone 17 serisiyle birlikte piyasaya çıkacak iOS 19 güncellemesinden de ilk bilgiler gelmeye başladı.
Bloomberg yazarı Mark Gurman, önceki raporlarda iOS 19’un 2025 Haziran ayı civarlarında tanıtılacağını ifade ederken, güncellemenin özellikle de uygulamalarda bazı yenilikler içereceğini vurgulamıştı.