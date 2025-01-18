  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Apple düğmeye bastı. iPhone’a yıllar sonra büyük yenilik: iOS 19’un sürpriz özelliği ortaya çıktı

Apple düğmeye bastı. iPhone’a yıllar sonra büyük yenilik: iOS 19’un sürpriz özelliği ortaya çıktı

Apple, iOS 19 ile iPhone’lara büyük bir değişikliğe hazırlanıyor.

Apple düğmeye bastı. iPhone’a yıllar sonra büyük yenilik: iOS 19’un sürpriz özelliği ortaya çıktı - Sayfa 1

2024 Eylül ayında iOS 18’i desteklenen iPhone modellerine yayınlayan Apple, Aralık ayı sonlarına doğru Apple Intelligence yapay zeka özellikleriyle iOS 18.2 güncellemesini kullanıma sundu. 

1 | 11
Apple düğmeye bastı. iPhone’a yıllar sonra büyük yenilik: iOS 19’un sürpriz özelliği ortaya çıktı - Sayfa 2

Her güncelleme çok sayıda yeniliği iPhone’lara getirirken, iPhone 17 serisiyle birlikte piyasaya çıkacak iOS 19 güncellemesinden de ilk bilgiler gelmeye başladı.

2 | 11
Apple düğmeye bastı. iPhone’a yıllar sonra büyük yenilik: iOS 19’un sürpriz özelliği ortaya çıktı - Sayfa 3

Bloomberg yazarı Mark Gurman, önceki raporlarda iOS 19’un 2025 Haziran ayı civarlarında tanıtılacağını ifade ederken, güncellemenin özellikle de uygulamalarda bazı yenilikler içereceğini vurgulamıştı.

3 | 11
Apple düğmeye bastı. iPhone’a yıllar sonra büyük yenilik: iOS 19’un sürpriz özelliği ortaya çıktı - Sayfa 4

Öte yandan iPhone 17 ile çıkış yapacak güncellemenin detayları da netleşmeye başladı.

4 | 11