Apple geride kaldı. 2025’in en çok satan akıllı telefon markası belli oldu! İlk sıra şaşırttı
Çinli teknoloji devleri yükselişini sürdürürken birinci ve ikinci sıra yerini kimseye kaptırmadı. İşte 2025’in ilk çeyreğinde en çok akıllı telefon satışı yapan markalar…
Kıyasıya rekabetin yaşandığı akıllı telefon pazarında Apple, uzun yıllardır satışlarda lider durumda. Pahalı fiyatına rağmen her yıl milyonlarca iPhone satışı gerçekleştirilirken, tüketiciler tercihini ağırlıklı olarak Apple ürünlerinden yana yapıyor.
Öte yandan Çinli akıllı telefon markaları da yükselişini sürdürüyor. Huawei, ABD ambargolarından bu yana istediği çıkışı yakalayamazken, Xiaomi, Vivo ve OPPO ise küresel pazarda adından söz ettirmeyi başardı.
Pazar araştırma kuruluşu Canalys verilerine göre küresel akıllı telefon pazarı 2025’in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 büyüme kaydetti.