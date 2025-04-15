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Apple geride kaldı. 2025’in en çok satan akıllı telefon markası belli oldu! İlk sıra şaşırttı

Çinli teknoloji devleri yükselişini sürdürürken birinci ve ikinci sıra yerini kimseye kaptırmadı. İşte 2025’in ilk çeyreğinde en çok akıllı telefon satışı yapan markalar…

Apple geride kaldı. 2025’in en çok satan akıllı telefon markası belli oldu! İlk sıra şaşırttı - Sayfa 1

Kıyasıya rekabetin yaşandığı akıllı telefon pazarında Apple, uzun yıllardır satışlarda lider durumda. Pahalı fiyatına rağmen her yıl milyonlarca iPhone satışı gerçekleştirilirken, tüketiciler tercihini ağırlıklı olarak Apple ürünlerinden yana yapıyor.

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Apple geride kaldı. 2025’in en çok satan akıllı telefon markası belli oldu! İlk sıra şaşırttı - Sayfa 2

Öte yandan Çinli akıllı telefon markaları da yükselişini sürdürüyor. Huawei, ABD ambargolarından bu yana istediği çıkışı yakalayamazken, Xiaomi, Vivo ve OPPO ise küresel pazarda adından söz ettirmeyi başardı. 

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Apple geride kaldı. 2025’in en çok satan akıllı telefon markası belli oldu! İlk sıra şaşırttı - Sayfa 3

Pazar araştırma kuruluşu Canalys verilerine göre küresel akıllı telefon pazarı 2025’in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 büyüme kaydetti.

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Apple geride kaldı. 2025’in en çok satan akıllı telefon markası belli oldu! İlk sıra şaşırttı - Sayfa 4

Yüzde 20’lik pazar payı ile ilk sırada Samsung yer alırken, yüzde 18’lik paya sahip Apple ise ikinci sırada yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre listenin tamamı şöyle:

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