Apple Intelligence destekleyen iPhone ve iPad’ler: Yapay zeka işte bu cihazlarda mevcut
Apple’ın ilk yapay zeka modeli Apple Intelligence, güçlü donanıma sahip iPhone ve iPad’lerde destekleniyor. Peki sizin cihazınız bu özellikleri kapsıyor mu? İşte Apple Intelligence destekleyen iPhone ve iPad’ler.
Apple, Samsung, OpenAI, Google ve Microsoft gibi şirketlere rakip olarak ilk kez yapay zeka modeli Apple Intelligence’ı piyasaya sürdü.
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Siri için yenilenen arayüz, yazma araçları, akıllı mesajlar ve çok sayıda özellikle gelen Apple Intelligence, iOS 18.1 güncellemesi ile çıkış yaptı.
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Peki Apple Intelligence hangi iPhone ve iPad’lerde destekleniyor? Telefon veya tabletleriniz Apple yapay zekasını destekliyor mu?
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