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  4. Apple Intelligence destekleyen iPhone ve iPad’ler: Yapay zeka işte bu cihazlarda mevcut

Apple Intelligence destekleyen iPhone ve iPad’ler: Yapay zeka işte bu cihazlarda mevcut

Apple’ın ilk yapay zeka modeli Apple Intelligence, güçlü donanıma sahip iPhone ve iPad’lerde destekleniyor. Peki sizin cihazınız bu özellikleri kapsıyor mu? İşte Apple Intelligence destekleyen iPhone ve iPad’ler.

Apple Intelligence destekleyen iPhone ve iPad’ler: Yapay zeka işte bu cihazlarda mevcut - Sayfa 1

Apple, Samsung, OpenAI, Google ve Microsoft gibi şirketlere rakip olarak ilk kez yapay zeka modeli Apple Intelligence’ı piyasaya sürdü. 

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Apple Intelligence destekleyen iPhone ve iPad’ler: Yapay zeka işte bu cihazlarda mevcut - Sayfa 2

Siri için yenilenen arayüz, yazma araçları, akıllı mesajlar ve çok sayıda özellikle gelen Apple Intelligence, iOS 18.1 güncellemesi ile çıkış yaptı. 

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Apple Intelligence destekleyen iPhone ve iPad’ler: Yapay zeka işte bu cihazlarda mevcut - Sayfa 3

Peki Apple Intelligence hangi iPhone ve iPad’lerde destekleniyor? Telefon veya tabletleriniz Apple yapay zekasını destekliyor mu? 

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Apple Intelligence destekleyen iPhone ve iPad’ler: Yapay zeka işte bu cihazlarda mevcut - Sayfa 4

APPLE INTELLİGENCE BU CİHAZLARDA DESTEKLENİYOR

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