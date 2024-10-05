Apple Watch'unuzun pil ömrünü iki kat artıracak. Şarj sorununu tarihe karıştıracak 10 etkili ayar
Apple Watch modellerinin pil ömrü kullanıma bağlı olarak kimi zaman günü bile çıkarmıyor. Neyse ki birkaç adımda pili hızlı tükenen akıllı saatlerinizi eski performansına getirebilirsiniz. İşte Apple Watch pil ömrünü uzatmanın 10 etkili yolu!
Apple’ın dünyada en çok satan akıllı saat modellerinden Apple Watch, pek çok modeliyle geniş bir kitle tarafından kullanılıyor. Hem sunduğu özellikler hem de şık tasarımıyla bu akıllı saatler yıllardır kullanıcının gözdesi.
Apple Watch modelleri watchOS işletim sistemi temelinde çalışırken, bazı işlevler ne yazık ki pilin çok hızlı tükenmesine neden oluyor.
Yapacağınız birkaç ayar sayesinde Apple Watch pil ömrünü çok önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz.
Arka plan uygulama yenilemesini devre dışı bırakın
Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenileme seçeneğine giderek bu özelliği devre dışı bırakın. Arka planda çalışan uygulamalar sınırlamdırılacağı için pil süresi önemli derece uzayacaktır.