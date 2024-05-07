Apple, yeni iPad modellerini tanıttı: İşte Türkiye fiyatları...
Apple, yenilenen iPad Air ve M4 çipli iPad Pro modellerini tanıttı. Yeni modellerin Türkiye satış fiyatları da belirlendi.
ABD'li teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği ve 'Let Loose' adını verdiği etkinlikte yenilenen iPad Air ve M4 çipli iPad Pro modelleri başta olmak üzere yeni ürünlerini tanıttı.
Yeni iPad Air
Yeni iPad Air, 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle geliyor. M2 çipli iPad Air'de kamera konumu daha doğal bir görünüm sunması için yatay moda taşındı. Cihaz, mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçenekleriyle sunuluyor.
Yeni iPad Air Türkiye satış fiyatları:
11 inç 128 GB: 25.999 TL
11 inç 256 GB: 29.999 TL
11 inç 512 GB: 37.999 TL
11 inç 1 TB: 45.999 TL
13 inç 128 GB: 34.999 TL
13 inç 256 GB: 38.999 TL
13 inç 512 GB: 46.999 TL
13 inç 1 TB: 54.999 TL
M4 çipli iPad Pro
M4 çipli yeni iPad Pro, 5,1 mm kalınlığıyla şimdiye kadar üretilen en ince Apple ürünü olarak dikkati çekiyor.
11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği bulunan iPad Pro, OLED ekran teknolojisiyle daha zengin kontrast ve parlaklık sunuyor. M4 çip, 10 çekirdekli CPU'su ile M2'ye çipe göre yüzde 50'ye varan performans artışı sağlıyor.