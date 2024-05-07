Apple, yeni iPad modellerini tanıttı: İşte Türkiye fiyatları...

M4 çipli iPad Pro

M4 çipli yeni iPad Pro, 5,1 mm kalınlığıyla şimdiye kadar üretilen en ince Apple ürünü olarak dikkati çekiyor.

11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği bulunan iPad Pro, OLED ekran teknolojisiyle daha zengin kontrast ve parlaklık sunuyor. M4 çip, 10 çekirdekli CPU'su ile M2'ye çipe göre yüzde 50'ye varan performans artışı sağlıyor.