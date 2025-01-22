Apple’a Çin’de darbe, 4. sıraya geriledi: İşte en çok satan akıllı telefon markaları

Son yıllarda hep birbirine benzeyen, genelde özellikleri arasında da çok fark olmayan iPhone’lar görüyoruz. Diğer rakipler 120Hz ekran, 6.000 mAh piller ve 200 Megapiksel çözünürlükte kameraya sahip telefonlar ile kozlarını oynarken, Apple ise halen iPhone 16 modellerinde 60Hz gibi düşük yenileme hızına sahip bir ekran kullanıyor.