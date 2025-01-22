Apple’a Çin’de darbe, 4. sıraya geriledi: İşte en çok satan akıllı telefon markaları
Son çıkan iPhone 16 ve diğer modellerin beklentiyi karşılamamasının faturası ağır oldu. İşte Çin pazarında en çok satan akıllı telefonlar.
Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği akıllı telefon pazarında, en zorlu arena şüphesiz Çin pazarı. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok daha fazla nüfusa sahip olan Çin, aynı zamanda en çok telefonların üretildiği pazarlardan biri.
Apple için de Çin pazarı çok büyük önem taşıyor ve gelirlerinin büyük bir miktarı da buradan geliyor. Ancak son yıllarda diğer rakipler harika işler ortaya koyarken, bunun meyvesini anavatanlarından almayı başardı.
ABD’li Apple ise, Çin pazarında kan kaybetti. Özellikle iPhone 16 serisi kullanıcıları tatmin etmezken, bunun faturası da ağır oldu.
Son yıllarda hep birbirine benzeyen, genelde özellikleri arasında da çok fark olmayan iPhone’lar görüyoruz. Diğer rakipler 120Hz ekran, 6.000 mAh piller ve 200 Megapiksel çözünürlükte kameraya sahip telefonlar ile kozlarını oynarken, Apple ise halen iPhone 16 modellerinde 60Hz gibi düşük yenileme hızına sahip bir ekran kullanıyor.