Apple'dan 13 yıl sonra bir ilk: Samsung'u tahtından etti
Pazar araştırma şirketi IDC’nin verilerine göre, Apple, 2023 yılında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak Samsung’u geride bıraktı. Apple, 2010’dan bu yana ilk kez akıllı telefon satışlarında Samsung’u geçti. Akıllı telefon pazarı söz konusu dönemde 3,2 düşüş göstererek 1,17 milyar adede geriledi. İşte akıllı telefon markalarının 2023 yılında sektörden aldıkları paylar...
Samsung, uygun fiyatlı-bütçe modellerden pahalı premium katlanabilir modellere kadar düzinelerce akıllı telefon satıyor. Bu çeşitlilik ve fiyat aralığı sayesinde Samsung, 2010’dan bu yana her yıl en yüksek pazar payına sahip üretici oldu.
Ancak, 2023 yılında durum değişti; Apple, geçtiğimiz yılı küresel akıllı telefon satışlarında pazar payı olarak önde kapattı. Apple, yüzde 20,1 pazar payı elde ederken, Samsung, yüzde 19,4 pazar payı elde etti.
1. Apple
2023 pazar payı yüzde 20,1
2. Samsung
2023 pazar payı yüzde 19,4