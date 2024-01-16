Apple'dan 13 yıl sonra bir ilk: Samsung'u tahtından etti

Samsung, uygun fiyatlı-bütçe modellerden pahalı premium katlanabilir modellere kadar düzinelerce akıllı telefon satıyor. Bu çeşitlilik ve fiyat aralığı sayesinde Samsung, 2010’dan bu yana her yıl en yüksek pazar payına sahip üretici oldu.

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