Apple’dan 200 Megapiksel kamera hamlesi! iPhone 19 devrim yaratacak; profesyonel kamerayla yarışacak
Android akıllı telefonlarda uzun zamandır 200 Megapiksel kamera çözümü kullanılırken, yakında bu kervana Apple da dahil olacak. 200 Megapiksel çözünürlüklü iPhone’lar için ilk gelişmeler ortaya çıktı.
Günümüz akıllı telefonlarında üreticilerin odak noktalarından biri kameralar. En iyi kullanıcı deneyimini sunmak için teknoloji devleri arasında kıyasıya rekabet var.
Akıllı telefonlar için kamera sensörü geliştirip bunu rakiplerine de satan Samsung, ilk 200 Megapiksel kamera geliştiren firma oldu. Şu anda Galaxy S25 Ultra başta olmak üzere bazı akıllı telefonlarda 200 Megapiksel çözünürlükte lensler bulunuyor.
Apple genelde yeni teknolojileri iPhone’lara entegre etmek için çok acele etmiyor. Nitekim ekran altı kamera teknolojisi de uzun yıllardır mevcut ama hiçbir iPhone modelinde görmedik.