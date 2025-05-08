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  4. Apple’dan iPhone 13 sahiplerine jest. Şebeke olmasa bile kesintisiz iletişim kurulabilecek

Apple’dan iPhone 13 sahiplerine jest. Şebeke olmasa bile kesintisiz iletişim kurulabilecek

iOS 18 güncellemesiyle tüm iPhone’larına müthiş özellikler kazandıran Apple, iPhone 13 kullanıcıları için sürpriz bir özelliği aktif edeceğini açıkladı.

Apple’dan iPhone 13 sahiplerine jest. Şebeke olmasa bile kesintisiz iletişim kurulabilecek - Sayfa 1

iOS 18 güncellemesiyle devrim yaratan Apple, tarihte ilk kez yapay zeka dahil çok sayıda özellikleri iPhone kullanıcılarına sundu.

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Apple’dan iPhone 13 sahiplerine jest. Şebeke olmasa bile kesintisiz iletişim kurulabilecek - Sayfa 2

Saymakla bitmeyecek yeniliklerle gelen ve kullanıcılardan tam not alan iOS 18, ana sayfa tasarımı dahil olmak üzere baştan sona iPhone’ları yeniledi.

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Apple’dan iPhone 13 sahiplerine jest. Şebeke olmasa bile kesintisiz iletişim kurulabilecek - Sayfa 3

Apple, iOS 18’i yeni sürümlerine güncellemeye devam ederken önümüzdeki hafta iOS 18.5 güncellemesini yayınlayacak.

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Apple’dan iPhone 13 sahiplerine jest. Şebeke olmasa bile kesintisiz iletişim kurulabilecek - Sayfa 4

Pek çok yenilikle gelmesi beklenen iOS 18.5, iPhone 13 serisi için önemli bir özelliği aktif edecek. iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max kullanıcıları bu özellikle şebeke çekmese bile iletişim kurabilecek.

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