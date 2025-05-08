Apple’dan iPhone 13 sahiplerine jest. Şebeke olmasa bile kesintisiz iletişim kurulabilecek
iOS 18 güncellemesiyle tüm iPhone’larına müthiş özellikler kazandıran Apple, iPhone 13 kullanıcıları için sürpriz bir özelliği aktif edeceğini açıkladı.
iOS 18 güncellemesiyle devrim yaratan Apple, tarihte ilk kez yapay zeka dahil çok sayıda özellikleri iPhone kullanıcılarına sundu.
Saymakla bitmeyecek yeniliklerle gelen ve kullanıcılardan tam not alan iOS 18, ana sayfa tasarımı dahil olmak üzere baştan sona iPhone’ları yeniledi.
Apple, iOS 18’i yeni sürümlerine güncellemeye devam ederken önümüzdeki hafta iOS 18.5 güncellemesini yayınlayacak.