Apple’dan iPhone kullanıcılarına aylar sonra büyük sürpriz; Türkçe dil desteği resmen geldi!
Yapay zeka modeli Apple Intelligence için beklenen gelişme yaşandı. Son yayınlanan iOS 26.1 beta 1 sayesinde artık yapay zeka Türkçe dili de destekliyor.
Apple’ın son yıllardaki en çarpıcı gelişmelerinden biri yapay zeka idi. Apple Intelligence adı verilen yapay zeka, dikkat çeke özelliklerle duyuruldu. Ancak bu özellik uzun süre sadece İngilizce dilde çalışabiliyordu. Bu da diğer kullanıcıların faydalanmasını engelliyordu.
Neyse ki Apple, gelen tepkilerin ardından Apple Intelligence için kolları sıvadı. iOS 26.1 Beta 1 güncellemesini test kullanıcılarına yayınlayan firma, nihayet Türkçe dil desteğini Apple Intelligence için getirdi. Artık iPhone’un yapay zekası Türkçe destekleniyor!
Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl duyurulan Apple Intelligence, Yazma Araçları (metinleri düzenleme, yeniden oluşturma), Özetleme (uzun e-posta ve bildirimlerin kısaca özeti), Canlı Çeviri (yazdığınız metinleri karşı tarafın diline çevirir), Genmoji (kendi emojinizi oluşturma) gibi yapay zeka tabanlı özellikleri iPhone kullanıcılarının hizmetine sunuyor.