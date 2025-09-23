Apple’dan iPhone kullanıcılarına aylar sonra büyük sürpriz; Türkçe dil desteği resmen geldi!

Apple’ın son yıllardaki en çarpıcı gelişmelerinden biri yapay zeka idi. Apple Intelligence adı verilen yapay zeka, dikkat çeke özelliklerle duyuruldu. Ancak bu özellik uzun süre sadece İngilizce dilde çalışabiliyordu. Bu da diğer kullanıcıların faydalanmasını engelliyordu.