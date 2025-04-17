Apple’dan milyonlarca iPhone kullanıcısına güncelleme uyarısı. Hemen yükleyin
iOS 18.4 güncellemesini yayınlayan Apple, çok sayıda hata bildirilmesi üzerine harekete geçti. iPhone kullanıcıları için apar topar güncelleme yayınlayan firma, bunun bir an önce yüklenmesini tavsiye etti. İşte iOS 18.4.1 güncellemesinin detayları.
iOS 19 güncellemesinin hazırlıklarına başlayan Apple, bir yandan da mevcut kullanıcılar için iOS 18 temelinde yeni güncellemeler sunuyor. Geçtiğimiz ay iOS 18.4 güncellemesini yayınlayarak yepyeni özellikler ekleyen Apple, bir ay içerisinde kullanıcılardan çok fazla şikayet aldı.
iOS 18.4 güncellemesiyle her ne kadar yeni özellikler eklense de, iPhone kullanıcıları performans ve diğer sorunlar yaşadığını bildirdi. Bir de buna güvenlik açıkları eklenince Apple harekete geçti ve 16 Nisan tarihi itibariyle düzeltme yaması olarak iOS 18.4.1 güncellemesini yayınladı.
Genelde sonu 1 ile biten güncellemeler, yeni özellikten ziyade güvenlik ve hata iyileştirmeleri yapıldığını gösteriyor. Dolayısıyla Apple’ın da belirttiği gibi iOS18.4.1 güncellemesi hata düzeltmeleri ve güvenlik açıklarına odaklanıyor.