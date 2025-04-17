Apple’dan milyonlarca iPhone kullanıcısına güncelleme uyarısı. Hemen yükleyin

iOS 18.4 güncellemesiyle her ne kadar yeni özellikler eklense de, iPhone kullanıcıları performans ve diğer sorunlar yaşadığını bildirdi. Bir de buna güvenlik açıkları eklenince Apple harekete geçti ve 16 Nisan tarihi itibariyle düzeltme yaması olarak iOS 18.4.1 güncellemesini yayınladı.