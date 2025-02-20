Apple’ın büyük sürprizi için tarih belli oldu! iPhone 16e lansmanında fark edildi. Türkleri üzecek..
Nispeten diğer iPhone 16 serisine kıyasla daha uygun fiyatlı olan iPhone 16e, 19 Şubat’ta tanıtıldı. Bununla birlikte Apple’ın merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesinin de tarihi belli oldu. Ancak Türk kullanıcıları bu gelişmeye üzülecek.
Nispeten diğer iPhone 16 serisine kıyasla daha uygun fiyatlı olan iPhone 16e, 19 Şubat’ta tanıtıldı. Bununla birlikte Apple’ın merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesinin de tarihi belli oldu.
Teknoloji devlerinin yapay zeka girişimlerine yöneldiği son iki yılda, geride kalmak istemeyen Apple, cihazları için Apple Intelligence adını verdiği yapay zeka modelini piyasaya sürdü.
Şu an sadece İngilizce dil desteğiyle kullanılabilen Apple Intelligence, harika özellikler sunsa da ne yazık ki Türkiye ve çok sayıda ülkede halen aktif değil. Ancak sevindiren haber iPhone 16e lansmanının hemen ardından geldi.