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  4. Apple’ın büyük sürprizi için tarih belli oldu! iPhone 16e lansmanında fark edildi. Türkleri üzecek..

Apple’ın büyük sürprizi için tarih belli oldu! iPhone 16e lansmanında fark edildi. Türkleri üzecek..

Nispeten diğer iPhone 16 serisine kıyasla daha uygun fiyatlı olan iPhone 16e, 19 Şubat’ta tanıtıldı. Bununla birlikte Apple’ın merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesinin de tarihi belli oldu. Ancak Türk kullanıcıları bu gelişmeye üzülecek.

Apple’ın büyük sürprizi için tarih belli oldu! iPhone 16e lansmanında fark edildi. Türkleri üzecek.. - Sayfa 1

Nispeten diğer iPhone 16 serisine kıyasla daha uygun fiyatlı olan iPhone 16e, 19 Şubat’ta tanıtıldı. Bununla birlikte Apple’ın merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesinin de tarihi belli oldu.

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Apple’ın büyük sürprizi için tarih belli oldu! iPhone 16e lansmanında fark edildi. Türkleri üzecek.. - Sayfa 2

Teknoloji devlerinin yapay zeka girişimlerine yöneldiği son iki yılda, geride kalmak istemeyen Apple, cihazları için Apple Intelligence adını verdiği yapay zeka modelini piyasaya sürdü.

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Apple’ın büyük sürprizi için tarih belli oldu! iPhone 16e lansmanında fark edildi. Türkleri üzecek.. - Sayfa 3

Şu an sadece İngilizce dil desteğiyle kullanılabilen Apple Intelligence, harika özellikler sunsa da ne yazık ki Türkiye ve çok sayıda ülkede halen aktif değil. Ancak sevindiren haber iPhone 16e lansmanının hemen ardından geldi.

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Apple’ın büyük sürprizi için tarih belli oldu! iPhone 16e lansmanında fark edildi. Türkleri üzecek.. - Sayfa 4

Apple, merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone 16e’yi dün tanıttı. Türkiye fiyatı 47.999 TL olarak açıklanan bu telefon, Apple’ın aynı zamanda yeniden markalaşma girişimlerinin de ilk hamlesi oldu. Yeni iPhone’un tanıtılmasının ardından gözler iOS 18.4 güncellemesine çevrildi.

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