Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu... iPhone 15 kaçıncı sırada?
Yazılım kıyaslama aracı AnTuTu, teknoloji şirketi Apple'ın en hızlı cihazları listesini açıkladı. Söz konusu dönemin en hızlı Apple cihazı 2 milyon 232 bin 338 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. İşte aralık ayının en hızlı 10 Apple cihazı...
10- iPhone 15 Plus
1 milyon 407 bin 757 puan
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9- iPhone 14 Pro Max
1 milyon 467 bin 539 puan
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8- iPhone 14 Pro
1 milyon 468 bin 987 puan
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7- iPhone 15 Pro Max
1 milyon 546 bin 274 puan
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