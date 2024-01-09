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  4. Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu... iPhone 15 kaçıncı sırada?

Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu... iPhone 15 kaçıncı sırada?

Yazılım kıyaslama aracı AnTuTu, teknoloji şirketi Apple'ın en hızlı cihazları listesini açıkladı. Söz konusu dönemin en hızlı Apple cihazı 2 milyon 232 bin 338 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. İşte aralık ayının en hızlı 10 Apple cihazı...

Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu... iPhone 15 kaçıncı sırada? - Sayfa 1

10- iPhone 15 Plus

1 milyon 407 bin 757 puan

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Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu... iPhone 15 kaçıncı sırada? - Sayfa 2

9- iPhone 14 Pro Max

1 milyon 467 bin 539 puan

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Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu... iPhone 15 kaçıncı sırada? - Sayfa 3

8- iPhone 14 Pro

1 milyon 468 bin 987 puan

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Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu... iPhone 15 kaçıncı sırada? - Sayfa 4

7- iPhone 15 Pro Max

1 milyon 546 bin 274 puan

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