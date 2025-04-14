Apple’ın popüler uygulaması yıllar sonra Android cihazlara geldi. Hasret sona erdi

Avrupa Birliği Apple’ın bu tekelleşmesini ortadan kaldırmak için yeni adımlar atarken, ilk girişimler sonuç vermeye başladı. Yıllardır sadece iPhone ve iPad’lerde desteklenen popüler Apple uygulaması, nihayet diğer mobil cihazlar için de kullanılabilir hale getirildi. Ancak bu noktada Apple’ın yine bir kurnazlığı söz konusu.