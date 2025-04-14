Apple’ın popüler uygulaması yıllar sonra Android cihazlara geldi. Hasret sona erdi
Apple’ın şirket içi ekosistemini rakiplerine de açması için baskı kuran Avrupa düzenleyicileri, ilk sonuçları almaya başladı. iPhone ve iPad’deki popüler uygulama, yıllar sonra diğer Android ve diğer cihazlar tarafından da kullanılabilir.
Apple’ın yıllardır tabularını aşamadığı bir durum var. Android cihazlar için geliştirilen hemen hemen pek çok uygulama iPhone’larda da kullanılabilirken, Apple’ın geliştirdiği uygulamalar ise uzun yıllarca iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarla sınırlı kalıyordu.
Avrupa Birliği Apple’ın bu tekelleşmesini ortadan kaldırmak için yeni adımlar atarken, ilk girişimler sonuç vermeye başladı. Yıllardır sadece iPhone ve iPad’lerde desteklenen popüler Apple uygulaması, nihayet diğer mobil cihazlar için de kullanılabilir hale getirildi. Ancak bu noktada Apple’ın yine bir kurnazlığı söz konusu.
Birkaç aydır web sürümüyle test edilen Apple Maps uygulaması, hiç beklenmedik bir anda Android kullanıcıları için sessiz sedasız aktif edildi. Tıpkı iPhone kullanıcıları gibi Android cihaz sahipleri de Apple Maps uygulamasını deneyimleyebilecek.