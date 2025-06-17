Apple’ın yeni işletim sistemi Google’ı çılgına çevirdi! Video paylaştı, iPhone'u rencide etti
Google, yayınladığı yeni bir reklamında Apple’ı hedef aldı. Pixel serisini üreten ve Android işletim sisteminin geliştiricisi, Apple’ın iOS 26 güncellemesiyle üç Android özelliğini çaldığını paylaştığı videoda göstererek sitem etti. Google, Pixel ile iPhone'u karşı karşıya getirdi.
Android ekosisteminin mimarı Google, milyonlarca akıllı telefon ve tablete işletim sistemi ile güç veriyor. Huawei ve Apple cihazlar hariç tüm tablet ve telefonlar Android işletim sisteminden güç alıyor ve bu işletim sistemi düzenli olarak güncellenerek yeni özellikler kazanıyor.
Apple ise tüm cihazlarını kendi geliştirdiği işletim sistemleri üzerine kuruyor. Yıllardır iOS ile iPhone telefonlarına güç veren Cupertinolu teknoloji devi, 9 Haziran’da WWDC 25 etkinliğinde yeni güncellemesi iOS 26’yı duyurdu. Üstelik Apple, geliştiriciler için ilk sürümü de beta olarak yayınladı.
iOS 7’den bu yana tasarım tarafında en büyük değişikliklerden birini yapan Apple, iPhone’da ana ekran dahil her bir bölümü baştan aşağı yeniledi.