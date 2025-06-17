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  4. Apple’ın yeni işletim sistemi Google’ı çılgına çevirdi! Video paylaştı, iPhone'u rencide etti

Apple’ın yeni işletim sistemi Google’ı çılgına çevirdi! Video paylaştı, iPhone'u rencide etti

Google, yayınladığı yeni bir reklamında Apple’ı hedef aldı. Pixel serisini üreten ve Android işletim sisteminin geliştiricisi, Apple’ın iOS 26 güncellemesiyle üç Android özelliğini çaldığını paylaştığı videoda göstererek sitem etti. Google, Pixel ile iPhone'u karşı karşıya getirdi.

Apple’ın yeni işletim sistemi Google’ı çılgına çevirdi! Video paylaştı, iPhone'u rencide etti - Sayfa 1

Android ekosisteminin mimarı Google, milyonlarca akıllı telefon ve tablete işletim sistemi ile güç veriyor. Huawei ve Apple cihazlar hariç tüm tablet ve telefonlar Android işletim sisteminden güç alıyor ve bu işletim sistemi düzenli olarak güncellenerek yeni özellikler kazanıyor.

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Apple’ın yeni işletim sistemi Google’ı çılgına çevirdi! Video paylaştı, iPhone'u rencide etti - Sayfa 2

Apple ise tüm cihazlarını kendi geliştirdiği işletim sistemleri üzerine kuruyor. Yıllardır iOS ile iPhone telefonlarına güç veren Cupertinolu teknoloji devi, 9 Haziran’da WWDC 25 etkinliğinde yeni güncellemesi iOS 26’yı duyurdu. Üstelik Apple, geliştiriciler için ilk sürümü de beta olarak yayınladı.

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Apple’ın yeni işletim sistemi Google’ı çılgına çevirdi! Video paylaştı, iPhone'u rencide etti - Sayfa 3

iOS 7’den bu yana tasarım tarafında en büyük değişikliklerden birini yapan Apple, iPhone’da ana ekran dahil her bir bölümü baştan aşağı yeniledi.

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Apple’ın yeni işletim sistemi Google’ı çılgına çevirdi! Video paylaştı, iPhone'u rencide etti - Sayfa 4

Vision Pro akıllı başlığın işletim sistemi visinOS’ten esinlenen firma, iOS 26 güncellemesi ile iPhone’un arayüzünü yeniledi, uygulama ikonlarını değiştirip yeni özellikler ekledi. Ancak tüm bu yenilikler açıklanırken Samsung ve Google da Apple’ı hedef alan paylaşımlarda bulundu.

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