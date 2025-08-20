Apple’ın yıldönümünde büyük sürpriz; iOS 26 güncellemesinde gizemli detay! Çerçevesiz iPhone geliyor
Tarihindeki en büyük güncellemelerden birini duyuran Apple, iOS 26’yı duyurmasının ardından herkese açık beta sürümleriyle test etme imkanı sundu. Sıvı Cam tasarımıyla iPhone’ları yepyeni görünüme kazandıran Apple’ın, son güncellemesinde çerçevesiz bir iPhone çıkaracağına dair işaretler ortaya çıktı.
İşletim sistemi söz konusu olduğunda Apple, genelde Android rakipleri gibi “Vay be” dedirtecek yenilikler sunmuyor. Ancak 2024/2025 yılı Apple için adeta devrim yılları oldu.
Bir yandan yapay zekaya yönelen Apple, diğer yandan iOS işletim sistemi genelinde çılgın yeniliklere yer verdi. Sıkıcı iPhone arayüzünü baştan aşağı değiştiren Apple, iOS 26 ile pandoranın kutusunu açtı.
Bilmeyenler için iOS 26, iOS 7’den bu yana Apple’ın en kapsamlı güncellemesi. Hem arayüz bakımından hem de getirilen özelliklerle iPhone kullanıcıları bambaşka bir deneyim imkanı yakaladı. Haziran ayında tanıtılan ve beta testleri açılan iOS 26, şu anda herkes tarafından test edilebilir durumda.