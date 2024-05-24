ASELSAN, EFES-2024'te en son teknolojiyle gövde gösterisi yapıyor

EFES-2024 Tatbikatı; dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir’de devam ediyor. Çesitli harp senaryolarının gerçekleştiği EFES-2024 Tatbikatı, bugüne kadar icra edilen EFES serisi tatbikatlar içerisindeki en geniş katılımlı birleşik ve müşterek tatbikat olarak öne çıkıyor.