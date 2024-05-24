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ASELSAN, EFES-2024'te en son teknolojiyle gövde gösterisi yapıyor

ASELSAN, Avrupa'nın en büyük tatbikatlarından biri olan EFES-2024'te en son teknoloji sistemleriyle yer alıyor ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü gözler önüne seriyor.

ASELSAN, EFES-2024'te en son teknolojiyle gövde gösterisi yapıyor - Sayfa 1

EFES-2024 Tatbikatı; dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir’de devam ediyor. Çesitli harp senaryolarının gerçekleştiği EFES-2024 Tatbikatı, bugüne kadar icra edilen EFES serisi tatbikatlar içerisindeki en geniş katılımlı birleşik ve müşterek tatbikat olarak öne çıkıyor.

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ASELSAN, EFES-2024'te en son teknolojiyle gövde gösterisi yapıyor - Sayfa 2

Tatbikata; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yanı sıra 48 ülkeden temsilciler katılıyor.

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ASELSAN, EFES-2024'te en son teknolojiyle gövde gösterisi yapıyor - Sayfa 3

ASELSAN 70’e yakın sistemle EFES-2024’te

ASELSAN da ürün yelpazesinde bulunan elektronik harpten haberleşme sistemlerine, elektro-optik sistemlerden komuta kontrol ekipmanlarına kadar 70’e yakın sistemi ile Doğanbey Tatbikat Bölgesindeki Savunma Sanayi Sergisinde yer alıyor.

Tatbikat sahasında milli imkanlarla geliştirilen 600 Gece Görüş Clip-On, MİLKAR-3A3 Bant ET Sistemi, Silah Tespit Radarı, SERHAT Havan Tespit Radarı, 81 mm Havan Sistemi, KORKUT 35 mm Silah Sistemi gibi ürünler kullanılıyor.

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ASELSAN, EFES-2024'te en son teknolojiyle gövde gösterisi yapıyor - Sayfa 4

Sergi alanında da ASELSAN üretimi TAKKS Manevra Yönetim Sistemi, Kocatepe Muhabere Sahası Yönetim Sistemi, MİDAS Akustik Sensör Sistemi, İHTAR Anti-Drone Sistemi, Karakulak Mobil HF ED Modeli, Sancak Mobil HF ED Modeli, Puhu Mobil V/UHF Dinleme Kestirme Modeli, Cetvel-300 Lazer Mesafe Ölçme Cihazı, ASELFLIR 600 EO Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ve Tolun Mühimmatı gibi son teknolojiye sahip sistemler sergileniyor.

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