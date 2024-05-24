ASELSAN, EFES-2024'te en son teknolojiyle gövde gösterisi yapıyor
ASELSAN, Avrupa'nın en büyük tatbikatlarından biri olan EFES-2024'te en son teknoloji sistemleriyle yer alıyor ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü gözler önüne seriyor.
EFES-2024 Tatbikatı; dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir’de devam ediyor. Çesitli harp senaryolarının gerçekleştiği EFES-2024 Tatbikatı, bugüne kadar icra edilen EFES serisi tatbikatlar içerisindeki en geniş katılımlı birleşik ve müşterek tatbikat olarak öne çıkıyor.
Tatbikata; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yanı sıra 48 ülkeden temsilciler katılıyor.
ASELSAN 70’e yakın sistemle EFES-2024’te
ASELSAN da ürün yelpazesinde bulunan elektronik harpten haberleşme sistemlerine, elektro-optik sistemlerden komuta kontrol ekipmanlarına kadar 70’e yakın sistemi ile Doğanbey Tatbikat Bölgesindeki Savunma Sanayi Sergisinde yer alıyor.
Tatbikat sahasında milli imkanlarla geliştirilen 600 Gece Görüş Clip-On, MİLKAR-3A3 Bant ET Sistemi, Silah Tespit Radarı, SERHAT Havan Tespit Radarı, 81 mm Havan Sistemi, KORKUT 35 mm Silah Sistemi gibi ürünler kullanılıyor.
Sergi alanında da ASELSAN üretimi TAKKS Manevra Yönetim Sistemi, Kocatepe Muhabere Sahası Yönetim Sistemi, MİDAS Akustik Sensör Sistemi, İHTAR Anti-Drone Sistemi, Karakulak Mobil HF ED Modeli, Sancak Mobil HF ED Modeli, Puhu Mobil V/UHF Dinleme Kestirme Modeli, Cetvel-300 Lazer Mesafe Ölçme Cihazı, ASELFLIR 600 EO Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ve Tolun Mühimmatı gibi son teknolojiye sahip sistemler sergileniyor.