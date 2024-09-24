Asgari ücret, emekli, memur zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun açıkladı: İşte olası yeni maaşlar
Asgari ücretliler, emekliler ve memurlar 2025 yılında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, beklenen artışlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Tele 1 yayınında hükümetin, "enflasyonla mücadele ediyoruz" açıklamalarına atıfta bulunarak, emeklilere, memurlara ve asgari ücretlilere yönelik beklenen maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdursun, hükümetin enflasyonla mücadele ederken emeklilere ve memurlara düşük maaş vererek, asgari ücreti mümkün olduğunca düşük tutarak talebi daraltmayı hedeflediğini belirtti.
"Hükümetin kafasında bir seyyanen artış yok"
Bu durumun, yüksek enflasyonun faturasını ücretlilere ve emeklilere kesileceğini ifade eden Erdursun, "Hükümetin kafasında bir seyyanen artış yok" dedi.
2025 memur zammı ne kadar olacak?
Erdursun, ocak ayı geldiğinde memurlar için yüzde 10, memur emeklileri için de yüzde 10 artış öngörüldüğünü söyledi.