Bedava VPN önerileri - Instagram giriş sorunu için kullanabileceğiniz ücretsiz VPN app ve siteler

Bedava VPN önerileri instagran giriş sorunu sonrasında gündemdeki yerini koruyor. BTK, katalog suç kapsamında instagrama erişimi kapattı. Şu an için DM kısmına erişilebilse de keşfet kısmında sorun yaşanıyor. Kullanıcılar da VPN uygulaması ile instagrama giriş yapmak istiyor. Ancak çoğu VPN ücretli. Bunların yanı sıra ücretsiz bedava VPN uygulamaları ve apkilasyonları da mevcut. İşte kullanabileceğiniz en iyi 5 ücretsiz bedava VPN önerileri...