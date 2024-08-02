Bedava VPN önerileri - Instagram giriş sorunu için kullanabileceğiniz ücretsiz VPN app ve siteler
'Instagram neden kapatıldı, ne zaman açılacak, katalog suç nedir' gibi tartışmalar yaşanırken birçok kullanıcı da ücretsiz VPN arayışına devam ediyor. Şu an Türkiye'de instagran uygulamasına sadece VPN uygulaması aracılığıyla giriş yapılabiliyor. Peki bedava VPN önerileri neler? Opera, Safari, Chrome ve Edge'de VPN nasıl açılır? İşte ücretsiz VPN app ve siteleri...
Bedava VPN önerileri instagran giriş sorunu sonrasında gündemdeki yerini koruyor. BTK, katalog suç kapsamında instagrama erişimi kapattı. Şu an için DM kısmına erişilebilse de keşfet kısmında sorun yaşanıyor. Kullanıcılar da VPN uygulaması ile instagrama giriş yapmak istiyor. Ancak çoğu VPN ücretli. Bunların yanı sıra ücretsiz bedava VPN uygulamaları ve apkilasyonları da mevcut. İşte kullanabileceğiniz en iyi 5 ücretsiz bedava VPN önerileri...
1. ProtonVPN
Sınırsız veri ile güvenli ve ücretsiz bir VPN sunar.
Kullanıcıların gizliliğini korumak için güçlü şifreleme sağlar.
Ücretsiz planıyla üç ülkede sunuculara erişim imkanı verir.
2. Windscribe
Ayda 10 GB veri kullanımı sunar.
Güvenli tarama ve reklam engelleyici özellikler içerir.
Birçok ülkede sunuculara erişim sağlar.
3. TunnelBear
Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve ayda 500 MB ücretsiz veri sağlar.
İhtiyaç duyulursa sosyal medya paylaşımlarıyla bu miktar artırılabilir.
Güvenli bağlantılar ve şifreleme sağlar.