Bilgisayar korsanlarından akılalmaz dinleme yöntemi: Yürüyüş hareketlerine kadar tespit edebiliyor
Bilgisayar korsanlarının yeni akıl almaz yöntemi duyanları şaşkına çevirdi. Bu kez hiç kimsenin bile aklına gelmeyecek yöntem kullandılar.
Bilgisayar ve akıllı telefonlar gelişmeye devam ettikçe, kötü amaçlı yazılımlar da beraberinde artıyor. Üreticiler, kullanıcılara sattıkları cihazlar için güvenlik güncellemeleri sunsa da, kötü amaçlı korsanların yöntemleri hiçbir zaman bitmiyor.
Bilgisayar kullanırken bazı kişiler, kamera sensörünü kapatarak izlenme endişelerinin önüne geçiyor. Ancak konu bu kez bambaşka boyutta. Çünkü yapılan son araştırma, hacker’ların şeytanın bile aklına gelmeyecek yönteme başvurduklarını gösteriyor.
California Üniversitesi Irvine kampüsünden bir araştırma ekibi, yüksek performanslı bilgisayar farelerinin çevredeki sesleri, hatta konuşmaları algılayabilecek kadar hassas olduğunu ortaya koydu.