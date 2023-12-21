Bilim dünyasında neler oluyor? İşte yılın dikkat çeken keşif ve buluşları Bilim ve teknoloji dünyasında ortaya çıkan her keşif, yenilik ve atılım, bilinmeyen taraflarını açığa çıkarmayı sağlayarak evren anlayışını şekillendirip ufuk açmaya devam ediyor. Peki 2023 yılında bilim dünyasında öne çıkanlar neler? İşte yılın dikkat çeken buluş ve keşifleri...

Keşfedilen en yaşlı kara delik Bu yıla damga vuran keşiflerden biri, bilim insanlarının "Büyük Patlama"dan 470 milyon yıl sonra oluşmuş, şimdiye kadarki en eski kara deliği tespit etmesi oldu. Gök bilimcilerden oluşan araştırma ekibinin ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevi'nden elde edilen verilerden faydalandığı çalışmaya göre keşfedilen kara delik, Dünya'dan 13,2 milyar ışık yılı uzaklıkta. Bu keşfin evrendeki ilk süper kütleli kara deliklerden bazılarının nasıl oluştuğuna dair teorileri de geliştirebileceği düşünülüyor. 1 | 16

Öklid Teleskobu'nun ilk fotoğrafları Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Öklid Uzay Teleskobu'nun ilk defa çektiği binlerce ışık yılı uzaklıktaki galaksilerin en net fotoğraflarını paylaştı. Öklid Teleskobu ile uzayın şimdiye kadarki en büyük üç boyutlu haritasının çıkarılması ve evrenin yaklaşık yüzde 95'lik kısmını oluşturan "karanlık madde" ve "karanlık enerji" kavramlarını aydınlatacak kanıtların keşfedilmesi hedefleniyor. 2 | 16

Türler arası organ naklinde en uzun sağ kalım sürelerinden birine ulaşıldı Harvard Tıp Fakültesi ile ABD'li biyoteknoloji firması eGenesis'in yaptığı ortak çalışmada bilim insanları, Yucatan minyatür domuzundan aldıkları genetiği değiştirilmiş böbreği naklettikleri 21 makat maymununun 2 yıldan uzun yaşamasıyla, türler arası organ naklinde en uzun sağ kalım sürelerinden birine ulaştı. Türler arası organ naklinde en uzun sağ kalım sürelerinden birine ulaşılmasıyla, domuz böbreğinin insana nakline bir adım daha yaklaşıldı. 3 | 16