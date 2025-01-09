Bilim-kurgu filmi gibi: Hyundai’dan dünyada bir ilk! Holografik ön cam
CES 2025’te yepyeni teknolojiler sergilenirken, Hyundai’ın holografik ön camı, geleceğin teknolojisini gözler önüne serdi.
Dünyanın en büyük teknoloji Fuarı CES 2025 hızla devam ediyor. Las Vegas’taki etkinlikte teknoloji şirketleri ve diğer girişimler yeni ürünlerini tanıtırken, geleceğin teknolojilerini de sergilemiş oluyorlar.
Otomobiller için de bazı önemli gelişmeler var. Bunlardan biri de holografik ön cam. Şu ana kadar gerçekten tanıtılmasa sadece bilim-kurgu filmlerinde görebileceğimiz yeni holografik ön cam, Hyundai’in yeni oluşumu Mobis tarafından tüm dünyaya gösterildi.
Hyundai Mobis'in (Hyundai, Kia ve Genesis için otomobil parçaları üreten bir firma) dünyanın ilk tam ön cam holografik ekranı olarak tanımladığı teknolojiyi CES 2025’te görücüye çıkardı. Büyük bir evrimin kapılarını da açan bu teknoloji, geleceğin otomobillerinin nasıl bir şekle girebileceğinin de ilk gösterimini yaptı.
Teknoloji medyasından Engadget.com’a göre geleneksel yansıtıcı HUD'lardan farklı olarak Hyundai Mobis’in holografik ön cam ekranı (HWD), iki ana bileşenden oluşuyor: ön konsolun altına gizlenmiş bir ya da birden fazla projeksiyon cihazı ve ön cama yerleştirilen, hassas dalga boyu duyarlılığına sahip özel bir optik film.