Bilim-kurgu filmi gibi: Hyundai’dan dünyada bir ilk! Holografik ön cam

Otomobiller için de bazı önemli gelişmeler var. Bunlardan biri de holografik ön cam. Şu ana kadar gerçekten tanıtılmasa sadece bilim-kurgu filmlerinde görebileceğimiz yeni holografik ön cam, Hyundai’in yeni oluşumu Mobis tarafından tüm dünyaya gösterildi.