Bir dönem akıllı telefon pazarının lideriydi: Teknoloji devi tüm patentlerini sattı!
Bir dönem akıllı telefon pazarında lider olan markalardan LG Electronics, 2021 yılında çekilme kararı almasının ardından bir önemli adım daha attı. Teknoloji devi son hamlesiyle havluyu resmen attı!
Akıllı telefon pazarında bir dönme adından söz ettiren LG Electronics, 2021 yılında tarihi bir karar alarak mobil pazardan çekildiğini açıkladı.
Koreli teknoloji devi farklı sektörlerde halen faliyetlerine devam ederken, yakın zamanda önemli bir açıklama daha yaptı.
Esnek ekranlı, şık tasarımlı ve müthiş özellikli telefonlara sahip olmasına rağmen pazarda tutunamayan dev firma, yıllardır devam ettiği tüm patent haklarını Çinli teknoloji devi Vivo’ya sattı.