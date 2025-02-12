Bir dönem kimse yüzüne bakmıyordu: Steve Jobs imzalı kartvizit dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı
Apple’ın kurucu ortaklarından Steve Jobs’un henüz yönetim kurulu başkanı olduğu dönemde basılan kartviziti, açık artırmada rekor fiyatla satışa çıkarıldı.
Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs, teknoloji dünyasında inanılmaz işler ortaya koydu. O dönemin şartlarında pek çok kişi tarafından göz ardı edilse bile, Jobs’un geçmişte hatıra bıraktığı her şey şu an için çok değerli.
Geçen yıl Steve Jobs imzalı benzer bir kartivizit, 181 bin dolardan açık artırmada alıcısını bulmuştu. Şimdi 1983’lerden kalma başka bir kartvizit açık artırmada müzayedeye açıldı.