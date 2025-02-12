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  4. Bir dönem kimse yüzüne bakmıyordu: Steve Jobs imzalı kartvizit dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı

Bir dönem kimse yüzüne bakmıyordu: Steve Jobs imzalı kartvizit dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı

Apple’ın kurucu ortaklarından Steve Jobs’un henüz yönetim kurulu başkanı olduğu dönemde basılan kartviziti, açık artırmada rekor fiyatla satışa çıkarıldı.

Bir dönem kimse yüzüne bakmıyordu: Steve Jobs imzalı kartvizit dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı - Sayfa 1

Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs, teknoloji dünyasında inanılmaz işler ortaya koydu. O dönemin şartlarında pek çok kişi tarafından göz ardı edilse bile, Jobs’un geçmişte hatıra bıraktığı her şey şu an için çok değerli.

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Bir dönem kimse yüzüne bakmıyordu: Steve Jobs imzalı kartvizit dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı - Sayfa 2

 Öyle ki imzasının bulunduğu her bir şey binlerce dolara açık artırmalarda satılıyor. 

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Bir dönem kimse yüzüne bakmıyordu: Steve Jobs imzalı kartvizit dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı - Sayfa 3

Geçen yıl Steve Jobs imzalı benzer  bir kartivizit, 181 bin dolardan açık artırmada alıcısını bulmuştu. Şimdi 1983’lerden kalma başka bir kartvizit açık artırmada müzayedeye açıldı.

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Bir dönem kimse yüzüne bakmıyordu: Steve Jobs imzalı kartvizit dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı - Sayfa 4

50 bin dolarlık başlangıç fiyatı bulunan Jobs imzalı kartvizit, müzayedede satışa çıkarıldı. 

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