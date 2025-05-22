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  4. Bir döneme damga vuran 2 iPhone modeli artık külüstür ilan edildi. Yıllar önce kapış kapış satıyordu

Bir döneme damga vuran 2 iPhone modeli artık külüstür ilan edildi. Yıllar önce kapış kapış satıyordu

Apple’ın bir döneme damga vuran iki popüler iPhone modeli eski cihazlar (vintage) listesine eklenerek külüstür ilan edildi.

Bir döneme damga vuran 2 iPhone modeli artık külüstür ilan edildi. Yıllar önce kapış kapış satıyordu - Sayfa 1

Her akıllı telefon gibi iPhone’ların da belirli bir kullanım ömrü var. Android cihazlara kıyasla daha uzun süre kullanılan iPhone’lar, zamanla güncelleme ve servis desteğini kaybederek eski cihazlar listesine ekleniyor.

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Bir döneme damga vuran 2 iPhone modeli artık külüstür ilan edildi. Yıllar önce kapış kapış satıyordu - Sayfa 2

Apple, özel olarak eskiyen ve artık kullanılamayan cihazlarını “Vİntage” yani “eski ürünler” listesine ekliyor.

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Bir döneme damga vuran 2 iPhone modeli artık külüstür ilan edildi. Yıllar önce kapış kapış satıyordu - Sayfa 3

Bu liste her yıl güncellenirken iki popüler iPhone da kervana katıldı.

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Bir döneme damga vuran 2 iPhone modeli artık külüstür ilan edildi. Yıllar önce kapış kapış satıyordu - Sayfa 4

Teknoloji medyasından Macrumors’un haberine göre bir döneme damga vuran iki popüler iPhone modeli, artık eski cihazlar listesine dahil edildi. 

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