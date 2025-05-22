Bir döneme damga vuran 2 iPhone modeli artık külüstür ilan edildi. Yıllar önce kapış kapış satıyordu
Apple’ın bir döneme damga vuran iki popüler iPhone modeli eski cihazlar (vintage) listesine eklenerek külüstür ilan edildi.
Her akıllı telefon gibi iPhone’ların da belirli bir kullanım ömrü var. Android cihazlara kıyasla daha uzun süre kullanılan iPhone’lar, zamanla güncelleme ve servis desteğini kaybederek eski cihazlar listesine ekleniyor.
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Apple, özel olarak eskiyen ve artık kullanılamayan cihazlarını “Vİntage” yani “eski ürünler” listesine ekliyor.
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