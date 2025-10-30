Bir dönemin efsanesi akıllı telefon devi yıllar sonra Türkiye’ye geri dönüyor
2015-2016 yıllarında Türkiye faaliyetlerini sonlandırmasıyla çok konuşulan akıllı telefon devi, yıllar sonra sürpriz yaparak rekabet etmek için bir kez daha geri dönüyor.
Mobil pazara damga vuran pek çok üretici, gerek global çapta gerekse ülke bazında pazardan çekilmişti. LG ve Nokia bunun en basit örneği olarak verilebilir.
Öte yandan bir de Motorola var. Yıllara meydan okuyan cep telefonu üreticisi, Türkiye’ye damga vurduğu dönemlerden de geçmişti. Ancak teknoloji devi kötü gidişatın bir parçası olarak 2015-2016 yıllarında Türkiye pazarından çekilme kararı almıştı.
Motorola’nın Türkiye macerasını sonlandırması bir hayli konuşulmuştu. Ancak şimdi işler değişiyor ve cep telefonu devi bir kez daha Türkiye faaliyetleri için kolları sıvadı.
Motorola’nın Türkiye macerasında bu kez İndeks Bilgisayar rol oynayacak.