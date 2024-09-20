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  4. Bir dönemin sonu geldi! Otomobillerde 40 yıldır kullanılan bu özellik artık yok

Bir dönemin sonu geldi! Otomobillerde 40 yıldır kullanılan bu özellik artık yok

40 yıldır otomobillerde bulunan bir eğlence sistemi artık yeni modellerden tamamen kaldırıldı. Sürücülerin bir dönem severek kullandığı araba CD çalarlarının sonu geldi. Yeni modellerde bu özellik artık bulunmuyor.

Bir dönemin sonu geldi! Otomobillerde 40 yıldır kullanılan bu özellik artık yok - Sayfa 1

Araç içi CD çalarların ömrü artık doldu. Ünlü otomobil markalarından birinin son olarak 2024 başında bu özelliği kullanmasının ardından yeni otomobillerde artık bu özellik sunulmuyor.

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Bir dönemin sonu geldi! Otomobillerde 40 yıldır kullanılan bu özellik artık yok - Sayfa 2

TARİHİN TOZLU RAFLARINDA YERİNİ ALDI

Oldukça eski bir özellik olan CD çalarlar miadını doldurdu. Artık yeni modellerde bu parçalar uzunca bir süredir kullanılmıyor, otomobil markaları bunun yerine yeni sistemleri tercih ediyor.  Bu yılın başındaki son kullanımın ardından artık CD çalarlar tarihin tozlu raflarına kaldırılarak resmen sona ermiş oldu.

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Bir dönemin sonu geldi! Otomobillerde 40 yıldır kullanılan bu özellik artık yok - Sayfa 3

YENİ SİSTEMLER ENDİŞELENDİRİYOR

CD çalarların araçlarda kullanılmayacak olması başka bir endişeyi de getiriyor. Sürücülerin artık şarkı değiştirmek ve favori sanatçılar arasında geçiş yapmak için bilgi eğlence ekranı menülerinde gezinmek zorunda kalması, araç kullanıcılarının dikkatinin dağılması konusunda tedirginlik yaratıyor.

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Bir dönemin sonu geldi! Otomobillerde 40 yıldır kullanılan bu özellik artık yok - Sayfa 4

SON MODEL SUBARU OLDU

Subaru, araç içi CD çalarlı bir model satan son marka oldu. Japon otomobil firması, 2024'ün başlarında yaptığı bir model güncellemesinin parçası olarak Forester SUV'nin CD çalarını sökmüştü.

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