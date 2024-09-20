Bir dönemin sonu geldi! Otomobillerde 40 yıldır kullanılan bu özellik artık yok

TARİHİN TOZLU RAFLARINDA YERİNİ ALDI

Oldukça eski bir özellik olan CD çalarlar miadını doldurdu. Artık yeni modellerde bu parçalar uzunca bir süredir kullanılmıyor, otomobil markaları bunun yerine yeni sistemleri tercih ediyor. Bu yılın başındaki son kullanımın ardından artık CD çalarlar tarihin tozlu raflarına kaldırılarak resmen sona ermiş oldu.