Bir dönemin sonu geldi! Otomobillerde 40 yıldır kullanılan bu özellik artık yok
40 yıldır otomobillerde bulunan bir eğlence sistemi artık yeni modellerden tamamen kaldırıldı. Sürücülerin bir dönem severek kullandığı araba CD çalarlarının sonu geldi. Yeni modellerde bu özellik artık bulunmuyor.
Araç içi CD çalarların ömrü artık doldu. Ünlü otomobil markalarından birinin son olarak 2024 başında bu özelliği kullanmasının ardından yeni otomobillerde artık bu özellik sunulmuyor.
TARİHİN TOZLU RAFLARINDA YERİNİ ALDI
Oldukça eski bir özellik olan CD çalarlar miadını doldurdu. Artık yeni modellerde bu parçalar uzunca bir süredir kullanılmıyor, otomobil markaları bunun yerine yeni sistemleri tercih ediyor. Bu yılın başındaki son kullanımın ardından artık CD çalarlar tarihin tozlu raflarına kaldırılarak resmen sona ermiş oldu.
YENİ SİSTEMLER ENDİŞELENDİRİYOR
CD çalarların araçlarda kullanılmayacak olması başka bir endişeyi de getiriyor. Sürücülerin artık şarkı değiştirmek ve favori sanatçılar arasında geçiş yapmak için bilgi eğlence ekranı menülerinde gezinmek zorunda kalması, araç kullanıcılarının dikkatinin dağılması konusunda tedirginlik yaratıyor.
SON MODEL SUBARU OLDU
Subaru, araç içi CD çalarlı bir model satan son marka oldu. Japon otomobil firması, 2024'ün başlarında yaptığı bir model güncellemesinin parçası olarak Forester SUV'nin CD çalarını sökmüştü.