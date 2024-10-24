Bittiğinde herkesi tedirgin edecek savunma sanayii projeleri! TUSAŞ, BAYKAR, ASELSAN devrede
Türkiye, değişen dünya düzenine ayak uydurmak, bulunduğu coğrafyadaki stratejik konumunu korumak için dev savunma sanayi projelerini sürdürüyor. TUSAŞ, BAYKAR, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi şirketler damga vuracak projeleri bitirmeye hazırlanıyor
Türkiye, stratejik konumda güçleneceği savunma sanayii projelerine hız verdi. Rüya proje olarak tabir edilen 'Çelik Kubbe' de dahil olmak üzere birçok projenin yapım aşaması devam ediyor. Kimi proje artık son aşamasına geldi. İşte Türkiye'yi bölgede farklı bir güç haline getirecek savunma sanayi projeleri:
KAAN
Hava Kuvvetleri'nden kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, TUSAŞ tarafından milli imkanlarla tasarlanan ve geliştirilen milli muharip uçağıdır.
Hizmete giriş yılı 2028 olarak belirlenmiştir.
Gelişmiş özellikleri
-Yüksek durumsal farkındalık
-Diğer unsurlarla müşterek çalışılabilirlik
-Optimize edilmiş pilot işi yükü
-Düşük görünürlük ve kızılötesi iz
-Dahili silah yuvası