Bittiğinde herkesi tedirgin edecek savunma sanayii projeleri! TUSAŞ, BAYKAR, ASELSAN devrede

Türkiye, stratejik konumda güçleneceği savunma sanayii projelerine hız verdi. Rüya proje olarak tabir edilen 'Çelik Kubbe' de dahil olmak üzere birçok projenin yapım aşaması devam ediyor. Kimi proje artık son aşamasına geldi. İşte Türkiye'yi bölgede farklı bir güç haline getirecek savunma sanayi projeleri: