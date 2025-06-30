Bu 5 belirti varsa telefonunuz gözetleniyor olabilir! Uzmanlar uyardı; hızlı pil tüketimine dikkat
Son yıllarda çalınan kişisel verilerle birlikte casus yazılım tehdidi de arttı. Teknoloji uzmanı herkesin başına gelebilir diyerek akıllı telefonlarda en yaygın belirtileri açıkladı. Bu anormallikleri yaşıyorsanız casus yazılım yüklü olabilir.
Akıllı telefonlarla günlük hayatta akla gelebilecek her işlem yapılıyor. Bankacılık uygulamalarından sosyal medya platformlarına kadar her bir şeye tek tuşla erişmek mümkün. Ancak mobil uygulama sayısı arttıkça, casus yazılımlar da giderek yaygınlaşıyor.
Akıllı telefon üreticileri, cihazlarını düzenli olarak güncelleyerek güvenliğini sağlam tutuyor. Ancak kullanıcıların bilmediği uygulamaları yüklemesi sonucunda ne yazık ki kötü senaryolarla karşılaşmak mümkün.
İspanyol teknoloji uzmanı ve QR Kod Üreticisi CEO'su Marc Porcar, birinin cihazına izleme yazılımı yükleyip yüklemediğini kontrol etmenin pek çok yolu olduğunu söyledi. Peki bunlar neler, gelin yakından bakalım…