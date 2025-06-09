Bu iPhone modelleri için yolun sonu. Google desteğini bıraktı, popüler uygulama artık çalışmayacak
Popüler internet tarayıcısı Chrome, yazılım desteği sonlandırılan bazı iPhone’larda artık çalışmayacak. İşte Chrome desteği sona eren iPhone ve iPad’ler…
Apple, uzun yıllar güncelleme desteği vermesinin ardından her yıl birçok eski iPhone modelinin yazılım desteğini sonlandırıyor.
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Apple’ın yazılım desteğini sonlandırması, artık yavaş yavaş diğer uygulamaların da desteklemeyeceği anlamına geliyor.
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Her ne kadar mobil uygulamalar artıdan birkaç yıl daha destek verse de, onların da bir sonu var.
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