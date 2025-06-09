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  4. Bu iPhone modelleri için yolun sonu. Google desteğini bıraktı, popüler uygulama artık çalışmayacak

Bu iPhone modelleri için yolun sonu. Google desteğini bıraktı, popüler uygulama artık çalışmayacak

Popüler internet tarayıcısı Chrome, yazılım desteği sonlandırılan bazı iPhone’larda artık çalışmayacak. İşte Chrome desteği sona eren iPhone ve iPad’ler…

Bu iPhone modelleri için yolun sonu. Google desteğini bıraktı, popüler uygulama artık çalışmayacak - Sayfa 1

Apple, uzun yıllar güncelleme desteği vermesinin ardından her yıl birçok eski iPhone modelinin yazılım desteğini sonlandırıyor. 

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Bu iPhone modelleri için yolun sonu. Google desteğini bıraktı, popüler uygulama artık çalışmayacak - Sayfa 2

Apple’ın yazılım desteğini sonlandırması, artık yavaş yavaş diğer uygulamaların da desteklemeyeceği anlamına geliyor. 

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Bu iPhone modelleri için yolun sonu. Google desteğini bıraktı, popüler uygulama artık çalışmayacak - Sayfa 3

Her ne kadar mobil uygulamalar artıdan birkaç yıl daha destek verse de, onların da bir sonu var. 

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Bu iPhone modelleri için yolun sonu. Google desteğini bıraktı, popüler uygulama artık çalışmayacak - Sayfa 4

Geçtiğimiz hafta YouTube, birçok iPhone modelinde çalışmayı durdurmuştu. Şimdi ise sıra Google Chrome tarayıcısına geldi.

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