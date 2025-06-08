Bu soğutma sistemi geleneksel klimaları tarihe gömecek! Hem bütçe dostu hem de zararsız
Slovenyalı araştırmacılar, yeni geliştirdiği soğutma sistemleri ile geleneksel klimaları tarihe gömmeye hazırlanıyor. Zararlı gazlar yeni sistemde tamamen ortadan kalkarken, aynı zamanda daha fazla verimlilik sunuyor.
Avrupa’nın küçük ama yenilikçi ülkelerinden Slovenya, soğutma teknolojisinde devrim yaratabilecek bir gelişmeye imza attı. JasonDeean.com’un aktardığına göre, nikel-titanyum alaşımlarıyla çalışan yeni sistem, geleneksel klima ve buzdolaplarında kullanılan çevreye zararlı gazlara ihtiyaç duymadan soğutma sağlayabiliyor.
Bu çevre dostu yöntem, evlerden ofislere, buzdolaplarından endüstriyel alanlara kadar geniş bir kullanım potansiyeline sahip.
Ljubljana merkezli bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen projede, “elastokalorik” olarak adlandırılan fiziksel bir prensip temel alınıyor.