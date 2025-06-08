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  4. Bu soğutma sistemi geleneksel klimaları tarihe gömecek! Hem bütçe dostu hem de zararsız

Bu soğutma sistemi geleneksel klimaları tarihe gömecek! Hem bütçe dostu hem de zararsız

Slovenyalı araştırmacılar, yeni geliştirdiği soğutma sistemleri ile geleneksel klimaları tarihe gömmeye hazırlanıyor. Zararlı gazlar yeni sistemde tamamen ortadan kalkarken, aynı zamanda daha fazla verimlilik sunuyor.

Bu soğutma sistemi geleneksel klimaları tarihe gömecek! Hem bütçe dostu hem de zararsız - Sayfa 1

Avrupa’nın küçük ama yenilikçi ülkelerinden Slovenya, soğutma teknolojisinde devrim yaratabilecek bir gelişmeye imza attı. JasonDeean.com’un aktardığına göre, nikel-titanyum alaşımlarıyla çalışan yeni sistem, geleneksel klima ve buzdolaplarında kullanılan çevreye zararlı gazlara ihtiyaç duymadan soğutma sağlayabiliyor. 

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Bu soğutma sistemi geleneksel klimaları tarihe gömecek! Hem bütçe dostu hem de zararsız - Sayfa 2

Bu çevre dostu yöntem, evlerden ofislere, buzdolaplarından endüstriyel alanlara kadar geniş bir kullanım potansiyeline sahip.

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Bu soğutma sistemi geleneksel klimaları tarihe gömecek! Hem bütçe dostu hem de zararsız - Sayfa 3

Ljubljana merkezli bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen projede, “elastokalorik” olarak adlandırılan fiziksel bir prensip temel alınıyor.

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Bu soğutma sistemi geleneksel klimaları tarihe gömecek! Hem bütçe dostu hem de zararsız - Sayfa 4

Bu prensibe göre, belirli metal alaşımları mekanik olarak şekil değiştirdiğinde soğutma etkisi oluşturabiliyor. Yeni sistem, bu etkiyi kullanarak çevreye zarar vermeden serinlik sağlıyor.

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