Bu telefonlar peynir ekmek gibi satıyor! İşte en çok satan akıllı telefon modelleri. Zirve değişmedi
2024’ün üçüncü çeyreğine girilirken akıllı telefon satışlarına ilişkin raporlar da gelmeye başladı. Bu bağlamda en çok satan akıllı telefonlar belli oldu. İşte marka model sıralamasına göre en çok satan modeller.
Akıllı telefon pazarındaki rekabet, 2024’te de hız kesmeden devam ediyor. Belli başlı markalar her yıl pazarı domine ederken, açıkçası 2024’te bu durum çok değişmedi.
En çok satan akıllı telefon markalarında zirve hep aynı kalırken, alt sıradaki modeller sık sık değişiklik gösteriyor. Peki üçüncü çeyrek itibariyle en çok satan telefon hangisi? İşte Counterpoint tarafından açıklanan güncel veriler…