Bu uygulamalar her adımınızı takip ediyor * Milyonlarca kişi her gün sipariş veriyordu.
Telefonlarımızda kullanmayı tercih ettiğimiz çok sayıda uygulamanın riskli derecede izinlere eriştiği ortaya çıktı.
Günümüzde telefonlarda kullanılan mobil uygulama sayıları gittikçe artıyor. Başta sosyal medya uygulamaları olmak üzere bankacılık işlemleri ya da alışveriş uygulamaları olmak üzere çok sayıda application kullanımı ciddi artış gösterdi.
Ülkemizde de yüz milyonlarca uygulama indirildiği biliniyor. Which tarafından yapılan araştırmaya göre bazı uygulamalar riskli derecede kullanıcı bilgilerine erişim sağlıyor.
28 MİLYARDAN FAZLA İNDİRİLDİ
Daily Mail'de yer alan habere göre bu uygulamalar, dünya çapında toplam 28 milyardan fazla kez indirildi. Yani Birleşik Krallık’taki bir yetişkinin telefonunda bu uygulamaların birkaç tanesi mutlaka bulunuyor.