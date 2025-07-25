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  4. Bu uygulamalar her adımınızı takip ediyor * Milyonlarca kişi her gün sipariş veriyordu.

Bu uygulamalar her adımınızı takip ediyor * Milyonlarca kişi her gün sipariş veriyordu.

Telefonlarımızda kullanmayı tercih ettiğimiz çok sayıda uygulamanın riskli derecede izinlere eriştiği ortaya çıktı.

Bu uygulamalar her adımınızı takip ediyor * Milyonlarca kişi her gün sipariş veriyordu. - Sayfa 1

Günümüzde telefonlarda kullanılan mobil uygulama sayıları gittikçe artıyor. Başta sosyal medya uygulamaları olmak üzere bankacılık işlemleri ya da alışveriş uygulamaları olmak üzere çok sayıda application kullanımı ciddi artış gösterdi.

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Bu uygulamalar her adımınızı takip ediyor * Milyonlarca kişi her gün sipariş veriyordu. - Sayfa 2

Ülkemizde de yüz milyonlarca uygulama indirildiği biliniyor. Which tarafından yapılan araştırmaya göre bazı uygulamalar riskli derecede kullanıcı bilgilerine erişim sağlıyor.

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Bu uygulamalar her adımınızı takip ediyor * Milyonlarca kişi her gün sipariş veriyordu. - Sayfa 3

28 MİLYARDAN FAZLA İNDİRİLDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre bu uygulamalar, dünya çapında toplam 28 milyardan fazla kez indirildi. Yani Birleşik Krallık’taki bir yetişkinin telefonunda bu uygulamaların birkaç tanesi mutlaka bulunuyor.

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Bu uygulamalar her adımınızı takip ediyor * Milyonlarca kişi her gün sipariş veriyordu. - Sayfa 4

Uzmanlar, Xiaomi Home uygulamasının toplamda 91 izin talep ettiğini ve bunlardan 5’inin riskli olduğunu ortaya koydu. Bu riskli izinler arasında mikrofon erişimi, dosya okuma ve hassas konum bilgilerine erişim gibi talepler yer alıyor.

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